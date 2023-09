Najnowsze wyniki badań wykazały, że w 1990 r. na raka zachorowało około 1,82 mln ludzi (od 14 do 49 roku życia) na całym świecie, z kolei w 2019 r. zachorowało aż 3,26 mln osób.

W analizach wykorzystano dane pochodzące z Global Burden of Disease, które zostały zebrane w 204 krajach i dotyczyły 29 rodzajów raka. Naukowcy wykazali, że w ciągu ostatnich 30 lat liczba diagnoz nowotworowych zwiększyła się o aż 79,1 proc. Zauważono również, że nowotwory spowodowały w tym okresie wzrost liczby zgonów o aż 27,7 proc.

Zatrważające dane zmusiły naukowców do podkreślenia znaczenia wczesnej diagnozy i późniejszego ukierunkowanego leczenia nowotworów. Jednocześnie wskazują, że młodzi ludzie powinni prowadzić bardziej "profilaktyczny styl życia" - powinni zdrowo się odżywiać oraz ograniczyć alkohol i tytoń.

Niepokojące wyniki badań

Naukowcy stwierdzają również, że do 2030 roku poziom wykrywania raka u osób do 50. roku życia wzrośnie o 31 proc. na całym świecie. Jednocześnie z ich powodu wzrośnie liczba zgonów o 21 proc. Specjaliści zauważają, że ryzyko zachorowania na raka jest największe wśród osób od 40 do 49 roku życia.

Według dostępnych danych na całym świecie w 2019 roku zmarło na raka ponad 1 milion osób poniżej 50 roku życia. Rak piersi doprowadził do największej liczby zgonów ogółem. Częstym typem raka, który się pojawiał, był rak tchawicy, płuc, jelit i żołądka.

Naukowcy w swoim artykule naukowym piszą: "Dietetyczne czynniki ryzyka (dieta bogata w czerwone mięso, uboga w owoce, bogata w sód i uboga w mleko itp.), spożycie alkoholu i palenie tytoniu to główne czynniki ryzyka leżące u podstaw wczesnego wystąpienia nowotworów".

Ponadto uzyskane informacje sugerują, że za wzrost zachorowalności na raka może odpowiadać także nieaktywny tryb życia, otyłość, zanieczyszczone powietrze, cukrzyca i wysoki poziom cukru we krwi.

Badacze piszą także: "Ważnym aspektem tego badania jest globalny charakter danych [...] Wykazano zróżnicowanie między regionami, co wskazuje na potrzebę zrozumienia specyficznych czynników ryzyka dla różnych populacji".

Nowe analizy ujawniły, że w Ameryce Północnej, Australii i w Europie Zachodniej w 2019 roku odnotowano najwyższy wskaźnik zachorowań na nowotwory u osób poniżej 50. roku życia. Z kolei w krajach o średnich i niskich dochodach odsetek był zróżnicowany.

Jednakże w Europie Wschodniej, Oceanii i w centralnej Azji odnotowano najwyższe wskaźniki zgonów, które były spowodowane nowotworami. Najbardziej poszkodowaną pod tym względem grupą były kobiety.

Naukowcy zwracają również uwagę, że jakość danych różniła się w zależności od kraju. Spowodowane to było m.in. jakością badań przesiewowych oraz różnymi czynnikami środowiskowymi we wczesnym okresie życia ludzi. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym BMJ Oncology .