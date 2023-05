Niezwykły wzrost aktywności w mózgach dwóch umierających osób został zarejestrowany przez naukowców z Uniwersytetu Michigan w USA. To bardzo cenne informacje, ponieważ niewiele wiemy o tym najkrótszym momencie naszego życi, gdy zapada cisza.

Jak możemy się domyśleć, zbadanie człowieka w momencie umierania nie jest łatwe ani dla naukowców, ani dla rodziny, która w ostatniej chwili chce być przy bliskim. Dopiero w zeszłym roku udało się po raz pierwszy tak szczegółowo zarejestrować fale mózgowe umierającej osoby. U dwóch pacjentów zaobserwowano wówczas fale gamma wraz ze zmianami na innych częstotliwościach.

Reklama

Neurolog Jimo Borjigin wraz ze współpracownikami od 2013 roku szukali podobieństw w umierającym ludzkim mózgu z tym, co zaobserwowali po zatrzymaniu akcji serca u szczurów. Ten krótki wzrost aktywności mózgu różnił się od zwykłego stanu czuwania zwierząt, co badaczy skłoniło do teorii, że mogą być one biologicznymi przebłyskami doświadczeń z pogranicza śmierci, które zgłaszało wiele osób.

― Odkrycia skłoniły nas do zbadania aktywności nerwowej mózgu u umierających pacjentów przed i po klinicznym wycofaniu wspomagania wentylacji ― napisali Borjigin i współpracownicy w swoim nowym artykule.

Badanie momentu śmierci jest trudne, ale każda obserwacja daje cenne informacje

Postanowiono dokonać przeglądu przypadków pacjentów z Michigan Medicine, akademickiego centrum medycznego Uniwersytetu Michigan, którzy od 2014 roku zmarli na oddziale intensywnej terapii neurologicznej.



Zidentyfikowano czterech pacjentów w śpiączce, których stan był monitorowany po zatrzymaniu akcji serca lub wylewie. U dwóch z nich zapisy elektroencefalograficzne (EEG) ujawniły "wybuch" fal gamma w jednej części mózgu, który rozprzestrzenił się na pozostałe obszary.

Podobny wzorzec aktywności zaobserwowano u osób śniących oraz pacjentów z napadami padaczkowymi, którzy zgłaszają halucynacje wzrokowe i doświadczenia poza ciałem. Wyeliminowanie następstwa padaczki doprowadziło do przekonania, że być może jest to znacznik świadomości.

Co ciekawe - początkowy rozbłysk fal gamma został zaobserwowany w obrębie sensorycznego obszaru mózgu, co pozwala wyjaśnić, dlaczego doświadczenia z pogranicza śmierci zgłaszane przez ludzi są tak żywe. Trzeba mieć jednak na uwadze, że żaden z badanych pacjentów nie przeżył, więc brak możliwości porównania odczuć z posiadanymi danymi pozostawia pewną przestrzeń na interpretacje.

Wielu specjalistów uważa, że uczucie bycia poza ciałem jest neurologiczną odpowiedzią mózgu na brak tlenu. Mimo prześledzenia różnych przypadków w 10-letnim okresie zidentyfikowano ostatecznie dwa, w których wystąpił taki wzrost promieniowania gamma. Co więcej, w obu przypadkach wystąpiło również rozległe niedotlenienie mózgu.

Czy tak mała ilość obserwacji oznacza, że badania są nieistotne? W żadnym wypadku. Są niezwykle cenne, ponieważ z każdym nowym przypadkiem badacze zdobywamy informacje przybliżające nas do rozwiązania tajemnicy śmierci.

Źródło: G. Xu, T. Mihaylova, D. Li, J. Borjigin, "Surge of neurophysiological coupling and connectivity of gamma oscillations in the dying human brain", Neuroscience, 120 (19), 1 maja 2023, https://doi.org/10.1073/pnas.2216268120