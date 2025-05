Założyłam fotowoltaikę na balkonie. Czy to się opłaca?

Za zestaw „plug and play” z dwoma panelami o mocy 0,6 kWp, mikroinwerterem i montażem zapłacisz od 3 500 do 4 000 zł. To inwestycja znacznie tańsza niż instalacja dachowa, w przypadku której ceny za 1 kWp sięgają 4-9 tys. zł. W rezultacie za każdy zainwestowany tysiąc złotych otrzymujesz ok. 100 kWh rocznej produkcji (moduł 1 kWp generuje ok. 1 000 kWh). Przy cenie energii na poziomie 1,5 zł/kWh to ok. 150 zł oszczędności na tysiąc złotych wydanych na panele.