Naukowcy z McGill University w Kanadzie odkryli, że beta-glukany, obecne we wszystkich rodzajach grzybów, mogą działać jako bariera przeciwko grypie, ograniczając stan zapalny w płucach myszy zarażonych wirusem. Co więcej, zwierzęta, które otrzymały beta-glukany, wykazywały poprawę funkcji płuc oraz mniejsze ryzyko ciężkiej choroby i śmierci w wyniku grypy. I choć potrzeba dalszych badań, aby potwierdzić podobne działanie u ludzi, naukowcy są dobrej myśli.

Beta-glukan jest już znany ze swoich właściwości wzmacniających odporność, ale w tym badaniu naukowcy skupili się na jego zdolności do tolerancji chorób, czyli redukcji skutków ataku wirusowego na organizm , zamiast eliminacji samych patogenów, jak robią to tradycyjne leki przeciwwirusowe.

Co czyni beta-glukan wyjątkowym? Wydaje się, że potrafi on przeprogramować komórki odpornościowe, aby lepiej radziły sobie z grypą. Myszy, które go otrzymały, miały więcej neutrofili, znanych z wywoływania stanów zapalnych, ale zachowywały się one w bardziej kontrolowany sposób. To przeprogramowanie było kluczowe, ponieważ ograniczało ryzyko nadmiernej aktywności neutrofili, która często prowadzi do stanu zapalnego płuc i poważnych powikłań zdrowotnych, jak zapalenie płuc.