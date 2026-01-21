Wygląda na to, że szczepionka przeciw półpaścowi ma zdecydowanie więcej zalet, niż ktokolwiek przypuszczał i to znacznie wykraczających poza jej podstawowe zastosowanie. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o badaniach przeprowadzonych na populacji starszych dorosłych w Walii, które dostarczyły mocnych dowodów na to, że może ona zmniejszać ryzyko rozwoju demencji. Analiza danych medycznych ponad 280 tys. osób wykazała, że u tych, którzy otrzymali szczepionkę Zostavax, ryzyko demencji było o 20 proc. niższe w porównaniu do osób, które nie zostały zaszczepione.

Zastrzyk młodości

Niedługo później dotarły do nas z kolei informacje o badaniach z Korei Południowej, gdzie naukowcy z Uniwersytetu Kyung Hee przeanalizowali dane medyczne ponad miliona osób, stwierdzając, że szczepionka przeciw półpaścowi znacząco obniża też ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Mało? Dziś wracamy do tematu za sprawą badaczy Uniwersytetu Południowej Kalifornii odkryli, że popularna szczepionka przeciw półpaścowi - stosowana rutynowo u osób starszych - nie tylko chroni przed infekcją, ale także spowalnia biologiczne starzenie się i zmniejsza stany zapalne w organizmie.

Mniej zapaleń, wolniejsze starzenie

Zespół badaczy przeanalizował dane ponad 3800 uczestników w podeszłym wieku. Okazało się, że osoby zaszczepione wykazywały niższy poziom tzw. zapalenia tła, czyli chronicznego stanu zapalnego, który jest jednym z głównych czynników przyspieszających procesy starzenia. Choć naukowcy nie poznali jeszcze dokładnych mechanizmów działania, sugerują, że szczepienie może stać się elementem strategii spowalniania starzenia biologicznego, obok zdrowej diety czy aktywności fizycznej.

Redukując to przewlekłe zapalenie, prawdopodobnie poprzez zapobieganie reaktywacji wirusa półpaśca, szczepionka może wspierać zdrowsze starzenie się

Badacze zbadali siedem aspektów starzenia biologicznego, od poziomu zapalenia i odporności, przez krążenie i neurodegenerację, po tzw. starzenie epigenetyczne i transkryptomiczne. Osoby zaszczepione miały lepsze wyniki we wszystkich tych kategoriach, co potwierdza potencjał immunizacji jako narzędzia w walce z efektami wieku.

Jeśli dalsze badania potwierdzą te wyniki, niewykluczone, że w przyszłości szczepienia staną się częścią programów przeciwdziałających starzeniu biologicznemu - najtańszym i najbardziej dostępnym "eliksirem młodości", jaki kiedykolwiek opracowano.

Jak podkreśla współautorka publikacji Eileen Crimmins, wyniki wpisują się też w szerszy trend badań, które łączą szczepienia dorosłych, m.in. przeciw półpaścowi czy grypie, z mniejszym ryzykiem demencji i chorób neurodegeneracyjnych.

Nasze obserwacje sugerują, że szczepionki mogą modulować układy biologiczne nie tylko poprzez ochronę przed infekcjami, ale także poprzez poprawę odporności organizmu na proces starzenia

