Uczestnicy badania, którzy jedli niemal wyłącznie owsiankę przez dwa dni, odnotowali spadek poziomu "złego" cholesterolu LDL o 10 proc., umiarkowaną utratę masy ciała oraz lekkie obniżenie ciśnienia krwi. Co istotne, pozytywne efekty utrzymywały się nawet sześć tygodni po zakończeniu diety.

Owies kontra cholesterol

W eksperymencie wzięło udział 68 dorosłych osób w wieku produkcyjnym, cierpiących na zespół metaboliczny - schorzenie obejmujące nadwagę, nadciśnienie, podwyższony poziom cukru i zaburzenia lipidowe.

W intensywnej fazie uczestnicy spożywali 300 gramów owsianki dziennie, ograniczając jednocześnie kalorie o połowę. Ich jadłospis składał się z trzech posiłków dziennie - gotowanej owsianki z niewielkim dodatkiem owoców lub warzyw.

Grupa kontrolna również ograniczyła kalorie, ale nie spożywała płatków owsianych. Efekt? Obie grupy odniosły pewne korzyści, jednak efekt u osób jedzących owsiankę był wyraźnie silniejszy - poziom LDL spadł o 10 proc., masa ciała zmniejszyła się o około 2 kilogramy, a ciśnienie krwi uległo poprawie.

Zdrowy mikrobiom to klucz do sukcesu

Naukowcy zauważyli, że spożywanie owsianki wpłynęło również na skład mikrobiomu jelitowego. Wzrosła liczba bakterii produkujących związki korzystne dla metabolizmu cholesterolu, m.in. kwas ferulowy. Substancje te mogą wspierać zdrowie serca i poprawiać gospodarkę lipidową.

Zidentyfikowaliśmy konkretne bakterie, których obecność wzrosła po spożyciu owsianki. Niektóre z nich wytwarzają związki, które bezpośrednio wpływają na metabolizm cholesterolu, co tłumaczy obserwowany efekt

Co ciekawe, efekt obniżenia cholesterolu po tej dwudniowej interwencji utrzymywał się do sześciu tygodni. Naukowcy testowali również mniej restrykcyjny program, w którym uczestnicy przez sześć tygodni jedli po 80 gramów owsianki dziennie bez ograniczeń kalorycznych - w tym przypadku poprawa była znacznie mniejsza.

Warto tu dodać, że owies od dawna znany jest z właściwości wspierających zdrowie metaboliczne. Już na początku XX wieku niemiecki lekarz Carl von Noorden wykorzystywał tzw. dietę owsianą w leczeniu pacjentów z cukrzycą, wraz z rozwojem nowoczesnych leków metoda ta popadła jednak w zapomnienie. Nowe badanie wskazuje, że tradycyjna terapia może znów znaleźć zastosowanie, tym razem jako krótkoterminowy sposób poprawy zdrowia serca i metabolizmu.

