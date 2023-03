Ekspozycja na tetrahydrokannabinol (THC, składnik konopi) w młodym wieku może zmniejszyć ilość zdrowych komórek jajowych u dorosłych kobiet nawet o 50 procent.

Marihuana a ciąża. Palący problem młodych

Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, opublikowane w czasopiśmie Toxicological Sciences pokazują, że palenie marihuany w okresie dojrzewania ma długoterminowy wpływ na możliwość zajścia w ciążę w wieku dorosłym.

Biorąc pod uwagę, że coraz więcej nastolatków i młodych dorosłych używa konopi indyjskich, łatwiejszy dostęp do tej niej, wyniki tego badania są szczególnie ważne. Konieczne jest szerokie rozpowszechnianie informacji o konsekwencjach narażenia na konopie indyjskie we wczesnym okresie życia na zdrowie reprodukcyjne w wieku dorosłym. powiedziała dr Ulrike Luderer, profesor zdrowia środowiskowego i zawodowego w Programie UCI w Zdrowiu Publicznym

Badania z 2019 roku ujawniają, że około 3,3 miliona nastolatków w wieku 12-17 lat i 4,8 miliona osób w wieku 12 lat i więcej przyznało się do kontaktu z konopiami indyjskimi. Do tego momentu przeprowadzono niewiele badań na temat długoterminowych negatywnych skutków dla zdrowia spowodowanych używaniem marihuany, a jeszcze mniej na płodność kobiet.

Reklama

Marihuana może powodować problemy z płodnością

Aby sprawdzić postawioną hipotezę, zespół badaczy podawał niedojrzałym myszom THC przez dwa tygodnie, a następnie oceniali pływ substancji w kolejnych okresach dojrzewania. Odkryli, że liczba zdrowych pęcherzyków jajnikowych zmniejszyła się niemal o 50 procent.

Naukowcy podejrzewają, że tak duży spadek ich liczby był spowodowany przez przyspieszoną aktywację i obumarcie związane z uszkodzeniem DNA w późniejszych etapach rozwoju.

W procesie najprawdopodobniej uczestniczy układ endokannabinoidowy (ECS), który reguluje niemal wszystkie procesy zachodzące w organizmie ludzkim (m.in. apetyt, sen czy pamięć). Jego białka składowe, które aktywuje THC, obecne są również w pęcherzykach jajnikowych.

Nasze odkrycia dostarczają nieoczekiwanych nowych informacji na temat długoterminowego wpływu THC na funkcje rozrodcze i starzenie się. Mamy nadzieję, że nasze odkrycia zmotywują nastoletnie dziewczęta do podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji dotyczących tego, czy spożywać produkty z konopi. powiedział współautor dr Daniele Piomelli, wybitny profesor anatomii i neurobiologii w UCI School of Medicine

Źródło: Jinhwan Lim et al, Adolescent exposure to low-dose Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) depletes the ovarian reserve in female mice, Toxicological Sciences (2023). DOI: 10.1093/toxsci/kfad027