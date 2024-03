Pierwsza taka operacja. Do zabiegu wykorzystano Apple Vision Pro

Apple Vision Pro w medycynie. Oprogramowanie do wspierania leczenia

Sprzęt Apple Vision Pro był już używany w kilku placówkach do przeprowadzania szkoleń medycznych. Natomiast podczas zabiegu w Wielkiej Brytanii z urządzenia korzystała pielęgniarka.

- Oprogramowanie eXeX zapewnia pielęgniarkom i technikom holograficzny i bezdotykowy dostęp do konfiguracji chirurgicznej i przewodników proceduralnych w sterylnym polu sali operacyjnej. Dzięki tej technologii mogą uzyskać dostęp do danych i wizualizacji, które wcześniej były niedostępne. Od momentu wprowadzenia do szpitala Cromwell, system ten był w stanie znacznie zwiększyć wydajność przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, dzięki dokładności sprzętu i przepływu pracy, co poprawia wyniki leczenia pacjentów - przekazał szpital.

Placówka poinformowała także, że eXeX to nie jedyne oprogramowanie na gogle Apple, które będzie wykorzystywane przy pracy przez lekarzy. W zeszłym miesiącu firma Cedars-Sinai ogłosiła uruchomienie kolejnego narzędzia. Xaia - to oparty na sztucznej inteligencji towarzysz psychoterapii, który pomaga osobom z lękami, uzależnieniami, depresją i leczeniem bólu.