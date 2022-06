Łysienie plackowate to choroba polegająca na wypadaniu włosów w “nieregularny" sposób. Na owłosionej skórze pojawiają się po prostu łyse plamy. Nie jest to choroba rzadka, z tego powodu do dermatologów zgłasza się aż 2 proc. pacjentów, czyli co pięćdziesiąty.

Choroba może pojawić się w każdym wieku, najczęściej jednak zaczyna się w dzieciństwie lub młodości. Łysienie plackowate może prowadzić do poważnych zaburzeń psychologicznych, spowodowanych brakiem akceptacji swojego wyglądu.

Leczenie łysienia plackowatego polegało do tej pory na podawaniu minoksydilu i sterydów. Pierwszy lek pobudza mieszki włosowe do wzrostu włosów. Sterydy zaś działają przeciwzapalnie, lecz mają skutki uboczne. Po zaprzestaniu przyjmowania leków choroba powraca. Nie działają też na każdego chorego.

Nowy lek na łysienie plackowate - baricitinib

Teraz na amerykańskim rynku pojawi się nowy lek, barycitinib. Stosowany był dotychczas w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.

Obie choroby mają podłoże autoimmunologiczne, co oznacza, że układ odpornościowy zaczyna atakować tkanki organizmu, które uważa za obce.

Często powodem jest nadmierna fosforylacja, czyli dołączenie reszty kwasu fosforowego, do białek zwanych cytokinami. Przywołuje to komórki układu odpornościowego, które wywołują stan zapalny bez obecności intruzów.

Barycitinib jest lekiem należącym do inhibitorów (czyli substancji blokujących) kinazy janusowe zwane też JAK. To rodzaj enzymów, które dołączają właśnie reszty kwasu fosforowego do białek. Barycitinib hamuje ich działanie.

Lek od 2016 r. w USA i od 2017 r. jest dopuszczony w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Z początkiem 2022 roku badania kliniczne ostatniej, III fazy nad jego skutecznością w leczeniu łysienia plackowatego.

Wynika z nich, że podawanie leku jest skuteczne w hamowaniu postępów choroby. Na tej podstawie amerykańska FDA dopuściła go jako lek na łysienie plackowate.

Bariticinib ma skutki uboczne

Są jednak i minusy. Po pierwsze, włosy odrastały tylko co trzeciemu leczonemu barycitinibem. Po drugie, hamowanie działania układu odpornościowego ma swoje skutki uboczne. Są nimi na przykład częstsze infekcje lub ich cięższy przebieg.

Barycitinib jest lekiem doustnym i działa na cały organizm. W leczeniu łysienia plackowatego testuje się też inne leki o działaniu miejscowym, które także mają obiecujące działanie.

Należy do nich difenylocyklopropenon (DCP), który podany na skórę przywołuje inne komórki układu odpornościowego hamujące stan zapalny. Nie jest dopuszczony do leczenia w USA ani Unii Europejskiej.