W badaniu wzięło udział 559 pacjentów z otyłością i cukrzycą typu 2 z USA, Chin, Indii, Japonii i Meksyku. Przez 40 tygodni przyjmowali oni codziennie jedną pigułkę orforglipronu w różnych dawkach (3 mg, 12 mg i 36 mg). Wyniki? Osoby przyjmujące najwyższą dawkę (36 mg) schudły średnio 7,3 kg, a ich poziom cukru we krwi znacząco się obniżył, w niektórych przypadkach nawet poniżej progu diagnozy cukrzycy.

W badaniu zauważono wyraźną zależność między dawką a efektami. Średnia redukcja masy ciała wynosiła: 4,5 proc. przy dawce 3 mg , 5,8 proc. przy 12 mg i 7,6 proc. przy 36 mg. Jednocześnie poziom cukru we krwi spadł średnio o 1,2-1,5 proc., w zależności od dawki.

Według firmy Eli Lilly, lek spełnił oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, tolerancji, kontroli glikemii i utraty masy ciała. Co więcej, doustna forma leku może okazać się bardziej przystępna i łatwiejsza do wdrożenia na szeroką skalę niż popularne obecnie zastrzyki.

W kontekście rosnącej epidemii otyłości i cukrzycy (według danych z 2019 roku otyłość lub nadwagę miało 57 proc. dorosłych mieszkańców Polski) taka terapia mogłaby okazać się przełomowa. Wyniki badania zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas czerwcowego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a później opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Firma zapowiada, że jeszcze w tym roku złoży wniosek o dopuszczenie leku do sprzedaży jako terapii odchudzającej, a w przyszłym roku jako leczenia cukrzycy typu 2.

Jak komentuje wyniki ekspert w dziedzinie kardiometabolizmu, prof. Naveed Sattar z Uniwersytetu w Glasgow: "To bardzo ważne rezultaty. Mamy do czynienia z nową grupą leków doustnych, które nie tylko skutecznie obniżają poziom cukru, ale też prowadzą do istotnej utraty masy ciała - znacznie wyższej niż w przypadku większości obecnych terapii. Czekamy teraz na dane dotyczące wpływu na układ sercowo-naczyniowy".