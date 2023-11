Polscy naukowcy opracowali prototyp szczepionki przeciwko wirusowi Zika

Zika to wirus spokrewniony z wirusami wywołującymi m.in. gorączkę denga, żółtą gorączkę, gorączkę Zachodniego Nilu, kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) czy japońskie zapalenie mózgu. Główną drogą zakażenia człowieka są ukąszenia komarów należących do gatunków z rodzaju Aedes, ale szerzy się także przez kontakty seksualne oraz przez łożysko. I chociaż zakażenia wirusem Zika najczęściej przebiegają łagodnie (chorobie towarzyszą zwykle takie objawy, jak umiarkowana gorączka, bóle głowy, mięśni lub stawów czy zapalenie spojówek), to są szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży.

Polscy naukowcy walczą z wirusem Zika

Zakażenie wirusem Zika w czasie ciąży może być przyczyną małogłowia i innych wad wrodzonych rozwijającego się płodu i noworodka, a powoduje również powikłania ciąży, takie jak utrata płodu, urodzenie martwego dziecka i poród przedwczesny. To właśnie dlatego w 2015 roku, kiedy zaczęto obserwować na świecie, zwłaszcza w Ameryce Środkowej i Południowej, gwałtowny wzrost liczby zakażeń, naukowcy z całego świata zaczęli prace nad szczepionkami. W tym czasie prowadzonych było wiele badań w różnych ośrodkach naukowych i firmach biotechnologicznych oraz farmaceutycznych i co chwilę pojawiały się doniesienia o nowych rodzajach testowanych szczepionek.



Zdjęcie Polacy na dobrej drodze do powstrzymania wirusa Zika / 123RF/PICSEL

Niemniej żadna szczepionka przeciwko Zika nie została wprowadzona na rynek, ale polscy naukowcy mają zamiar to zmienić. Badacze z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) opracowali prototyp szczepionki przeciwko wirusowi Zika.



Prace trwają na całym świecie, ale szczepionki brak

Jak wyjaśnia dr hab. Ewelina Król, która kierowała pracami zespołu, przedmiotem wynalazku są sekwencje aminokwasowe modyfikowanych, rekombinowanych białek wirusa Zika (ZIKV) lub rekombinowanych cząstek wirusopodobnych (ang. virus-like particles, VLPs) zawierających co najmniej dwa białka wirusa Zika.

Nasz wynalazek polegał na wprowadzeniu do sekwencji aminokwasowych białek strukturalnych wirusa Zika (E i/lub prM) pewnych modyfikacji mających na celu zwiększenie produkcji VLPs w komórkach eukariotycznych. Modyfikacje, które wprowadziliśmy, miały również na celu zwiększenie potencjału immunogennego VLPs, czyli zdolności do wzbudzenia odpowiedzi immunologicznej po podaniu ich jako preparat szczepionkowy. Dzięki temu organizm może skuteczniej chronić się przed zakażeniem wirusem Zika zaznacza w rozmowie z Nauka w Polsce dr hab. Ewelina Król.

Naukowcy wyjaśniają też, że ich rozwiązanie różni się od tych opracowywanych na świecie, bo zespół wprowadził "kilka modyfikacji naturalnych sekwencji białek strukturalnych wirusa Zika: modyfikację sekwencji sygnałowej, modyfikację sekwencji rozdzielającej białka strukturalne czy modyfikację domeny transmembranowej głównego białka osłonki wirusa Zika".

W efekcie wynalazek (nazwany "Sekwencje rekombinowanych flawiwirusowych cząstek wirusopodobnych oraz ich medyczne zastosowanie do zapobiegania zakażeniom wirusem Zika") otrzymał patent Urzędu Patentowego RP.

Rozwiązanie to było już testowane na mysim modelu zwierzęcym, gdzie wykazało swoją skuteczność, ale zdaniem badaczy wymaga jeszcze wielu badań przedklinicznych i klinicznych z udziałem ludzi, żeby stało się szczepionką. A to wymaga czasu, szczególnie że jak zaznaczają autorzy badania, tempo prac nad szczepionkami przeciw wirusowi Zika spadło, głównie ze względu na spadek zachorowań i pandemię COVID-19, która spowodowała, że firmy farmaceutyczne zmieniły swój profil badawczy.