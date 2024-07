2 lipca w RCKiK we Wrocławiu wystartowała fantastyczna inicjatywa „Oddaj krew, odwiedź gastro”. W ramach tego projektu chętni, którzy zdecydują się oddać krew w poszczególne dni w wakacje, otrzymają voucher — zaproszenie do kilkunastu restauracji. Dlaczego jest to ważne i jak ta akcja dokładnie działa?

Oddaj krew - uratuj życie i... najedz się do syta

Oddawanie krwi jest niezwykle ważnym aktem, który może uratować życie. Krew jest niezbędna np. po wypadkach, podczas operacji oraz w terapii wielu chorób. Regularne oddawanie krwi zapewnia stabilne zapasy tego cennego surowca w szpitalach i klinikach, a warto zauważyć, że nigdy nie ma go za wiele — jest nieustannie potrzebny.

Widać to choćby po aktualnym stanie zasobów we wrocławskim oddziale. Dlatego każda akcja zachęcająca do oddawania krwi jest warta uwagi — w te wakacje w każdy wtorek, środę i piątek we wrocławskim RCKiK oddający krew otrzymają specjalny voucher do wykorzystania w 18 wrocławskich restauracjach. W ten sposób można połączyć przyjemne z pożytecznym — oddając tak ważną dla ratowania zdrowia i życia innych osób krew, można nie tylko mieć świadomość niesionej pomocy, ale i zyskać zaproszenie na pyszności.

Zdjęcie Stan krwi na dzień 2 lipca 2024 r. / Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu / materiał zewnętrzny

Oddaj krew, odwiedź gastro. Ruszyła akcja we wrocławskim oddziale RCKiK

Dzięki zasobom krwi można szybko reagować na nagłe potrzeby i ratować zdrowie oraz życie osób, które znajdują się w krytycznych sytuacjach. Co więcej, warto spojrzeć na to nieco szerzej — oddawanie krwi jest aktem solidarności społecznej i wspiera nie tylko ratowanie innych, ale i budowanie więzi międzyludzkich, pokazując, że troska nawet o nieznajomych jest fundamentalną wartością.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa prowadzi akcję „Oddaj krew, odwiedź gastro” wraz z Szynkarnią — właściciele przybytku organizują i koordynują pierwszą edycję tego wydarzenia. Inicjatywa ruszyła 2 lipca i będzie trwać do 30 sierpnia.

Zdjęcie Ruszyła akcja, w której za oddanie krwi można zgarnąć zaproszenie do 18 wrocławskich restauracji. / Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu / materiał zewnętrzny

Dawcy krwi poszukiwani. W podzięce za oddanie krwi radość oraz voucher do restauracji

Inicjatywa jest przeprowadzana w RCKiK we Wrocławiu przy ulicy Czerwonego Krzyża 5/9, można też oddać krew podczas akcji wyjazdowych, których kalendarz znajduje się na stronie RCKiK. 18 restauracji, które dołączyły do akcji, to:

100Mostów (2 lokale)

Ale Browar

Central Cafe

Dach Dominikańska

Frytki + Sos

Lodomorek

Marina Kleczków

Messa Marina

Thali

Pochlebna

Przystanek Rondo

Skyrocket Burger

Slice of heaven

Smash

Sztuka na miejscu

Szynkarnia

Vertigo

Zenka Cafe

- W każdej z tych restauracji honorowi dawcy krwi będą mogli odebrać pyszne produkty kojarzące się z danym miejscem. Lokale te przygotowały specjalne dania, aby podziękować krwiodawcom za ich nieoceniony wkład w ratowanie zdrowia i życia — podali organizatorzy wydarzenia.