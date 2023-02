Popularny lek na serce może ograniczyć agresję i ryzyko popełnienia przestępstwa

Chociaż beta-blokery zostały opracowane w latach 60. XX wieku jako leki na dusznicę bolesną, będącą skutkiem choroby niedokrwiennej serca, to szybko zaczęły okazywać się skuteczne również w przypadku innych schorzeń - od jaskry, przez migrenę, po lęk i zespół stresu pourazowego. I jak się właśnie okazuje, to jeszcze nie koniec ich działania, bo jako że działają poprzez zakłócanie aktywności hormonów, takich jak adrenalina i noradrenalina, mogą okazać się przydatne w leczeniu różnych problemów behawioralnych.

Pomagają na serce, migrenę, tremę i agresję

Do do tej pory większość badań skupiała się tylko na małych kohortach lub niepotwierdzonych danych, ale jak pokazują najnowsze obejmujące ponad milion osób, coś faktycznie jest na rzeczy - beta-adrenolityki mogą zmniejszać agresję i gwałtowne zachowania. Naukowcy zwrócili uwagę m.in. na powszechnie przepisywany propranolol, uznawany za jeden z najlepiej poznanych beta-blokerów, który od dawna nieformalnie używany jest przez artystów do radzenia sobie z tremą. W niektórych sportach beta-blokery zostały nawet zakazane, a wszystko przez zdolność ograniczania drżenia - w 2008 roku dwukrotny złoty medalista olimpijski został pozbawiony nagród za strzelanie po pozytywnym teście na ich obecność.



