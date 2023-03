Potrzebujesz czasem dodatkowego kciuka? Tego możesz przyczepić do dłoni i jest w pełni funkcjonalny

Dodatkowy palec został zaprojektowany i stworzony przez naurobiolog Tamar Makin i projektantkę Dani Clode z Cambridge University w celu zbadania możliwości poprawy motoryki ciała przy użyciu nowoczesnej technologii oraz możliwości wykorzystania druku 3D do stworzenia robotycznych kończyn.

Tamar Makin 3 marca opisała swój wynalazek podczas wykładu w American Association for the Advancement of Science (AAAS): — Dzięki bezpośrednim interfejsom mózg-maszyna pacjenci są już w stanie kontrolować bioniczne ramiona za pomocą siły swoich myśli, omijając uszkodzony rdzeń kręgowy lub brakującą kończynę. Obecnie, poza przywracaniem utraconych funkcji, rośnie zainteresowanie wykorzystaniem podobnych technologii do wspomagania motorycznego człowieka — brzmiał opis prelekcji.