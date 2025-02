Zaawansowane czujniki w piżamie zostały opracowane na bazie wcześniejszych projektów związanych z analizą oddechu podczas snu. Dzięki ulepszonym sensorom, które reagują na subtelne wibracje, piżama jest w stanie wykrywać zmiany w stanie snu, ignorując przy tym zwykłe ruchy ciała, jak przewracanie się z boku na bok . To umożliwia uzyskanie bardziej precyzyjnych danych bez konieczności noszenia piżamy ciasno wokół szyi, co mogłoby być niewygodne dla wielu osób.

Ponadto, piżama jest wyposażona w funkcję bezprzewodowego przesyłania danych, co oznacza, że informacje o śnie mogą być bezpiecznie przesyłane do smartfona lub komputera, umożliwiając łatwy dostęp do wyników. Uzyskane dane będą mogły być wykorzystane do dyskusji z lekarzem w celu wdrożenia odpowiedniego leczenia.