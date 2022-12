Przełom w leczeniu astmy? Naukowcy poznali jej tajemnicę

Astma to bardzo męcząca dolegliwość zaliczana do tzw. chorób cywilizacyjnych, która dotyczy oskrzeli i tchawicy. To w rzeczywistości rodzaj naturalnych "przewodów" doprowadzających powietrze do płuc. Są one zbudowane z chrząstki, mięśni i błony śluzowej. Mają naturalną zdolność do kurczenia się, ale u astmatyków kurczą się zbyt łatwo i zbyt mocno powodując duszności.

W miarę rozwoju choroby pojawia się tzw. astma przewlekła. Mięśnie oskrzeli stają się z czasem coraz grubsze i silniejsze, czyli mogą spowodować jeszcze większy skurcz oskrzeli.



Winne białko LIGHT?

Niestety lekarze nauczyli się jedynie łagodzić objawy astmy, ale nie byli w stanie skutecznie z nią walczyć. Grupa naukowców postanowiła to zmienić.

Obecne metody leczenia astmy to nic innego jak tłumienie objawów tej choroby. My chcemy znaleźć sposób, jak ją wyleczyć. Haruka Miki uczestnicząca w badaniach nad przyczynami astmy

Naukowcy od dawna podejrzewali, że przewlekłą astmę powoduje zaburzenie związane z naszym układem odpornościowym. Organizm broniąc się, produkuje zbyt dużo białka, które nazwano LIGHT. To właśnie ta mała cząstka prowadzi do zmian oskrzeli, a na końcu do astmy.

Najnowsze, według specjalistów sensacyjne informacje w sprawie białka LIGHT opublikowano w naukowym periodyku Journal of Allergy and Clinical Immunology. Naukowcy są bardzo ostrożni i nie chcą się deklarować, że za chwilę powstanie skuteczny lek na astmę. Badania były bardzo żmudne i potrwały aż dziesięć lat, zanim dokładnie zdiagnozowano głównego "winowajcę astmy". Ale to bardzo duży krok na drodze do zwalczenia tej choroby.