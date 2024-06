Przygotowują szczepionki przeciw ptasiej grypie. Przewidują pandemię?

W połowie kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia wyraziła zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy H5N1 na nowe gatunki, w tym ludzi, co jest szczególnie istotne w kontekście "niezwykle wysokiej" śmiertelności choroby. Obecna epidemia ptasiej grypy rozpoczęła się w 2020 r. i doprowadziła do śmierci dziesiątek milionów drobiu, a zarażone są także dzikie ptactwo oraz ssaki lądowe i morskie.



W marcu do listy chorujących gatunków dołączyły krowy i kozy, co było dla lekarzy i naukowców ogromnym zaskoczeniem, bo dotąd sądziliśmy, że nie są one podatne na H5N1. Co więcej, coraz częściej się od nich zarażamy i poważnie chorujemy, bo od 2003 r. do 1 kwietnia tego roku WHO podała, że odnotowała 463 zgony z 889 przypadków u ludzi w 23 krajach, co oznacza, że wskaźnik śmiertelności wyniósł 52 proc.

Co więcej, nie dalej jak wczoraj potwierdziła pierwszy zgon spowodowany wirusem ptasiej grypy H5N2. To wprawdzie 59-letni pacjent z Meksyku z wcześniejszymi powikłaniami zdrowotnymi, ale źródło narażenia na wirusa pozostaje nieznane, co budzi coraz większy niepokój ekspertów. Bo chociaż zarówno przy H5N1, jak i H5N2, nie ma dowodów na rozprzestrzenianie się wirusa z człowieka na człowieka, to ten stale ewoluuje i rozwija swoją zdolność infekowania, więc w końcu może zyskać taką zdolność, a wtedy staniemy u progu kolejnej epidemii.



Kiedy ptasia grypa zacznie przenosić się z człowieka na człowieka?

W związku z tym naukowcy w nowym badaniu postanowili sprawdzić, w jakiej sytuacji "szczepionkowej" obecnie się znajdujemy. Wnioski? Mamy w zapasie kilkaset tysięcy szczepionek pozostałych po wielu poprzednich testach, bo ptasia grypa zajmuje badaczy już od lat, ale należy sprawdzić, jak radzą sobie z najnowszymi szczepami ptasiej grypy i jak szybko moglibyśmy zwiększyć skalę produkcji.