Jak to możliwe, że wizyta u fryzjera zamienia się w nagły przypadek medyczny? Badania sugerują, że siedzenie w niewygodnej pozycji przy umywalkach do mycia włosów, często stosowanych w salonach fryzjerskich, może powodować ból szyi, urazy, a w bardzo rzadkich przypadkach nawet zagrażający życiu udar mózgu. To tzw. syndrom udaru w salonie piękności (BPSS), który został po raz pierwszy zidentyfikowany w 1993 roku przez amerykańskiego neurologa Michaela Weintrauba. Zauważył on, że u niektórych jego pacjentów wystąpił zadziwiający związek między myciem włosów w salonie fryzjerskim a udarem.

Co to jest udar?

Wyjaśnijmy tu od razu, czym jest udar. To zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny. Udar może być krwotoczny, czyli wywołany wylewem krwi do mózgu lub niedokrwienny, tj. wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu, np. przez skrzep. To prowadzi do niedoboru tlenu, glukozy i innych składników odżywczych, powodując uszkodzenie i obumieranie komórek mózgowych.