Komunikacja z naszym ciałem

Bardzo często czujemy coś, co trudno jest nam skojarzyć z danym elementem działania naszego ciała. W rzeczywistości każdy ból czy stan to jakaś forma komunikacji naszego ciała z nami samymi. W ten sposób organizm informuje nas choćby o głodzie czy pragnieniu, a także niedoborach czy nadmiarach - czy to odpoczynku, danych składników odżywczych i witamin. Niestety, jako ludzie mamy tendencje do bagatelizowania niektórych sygnałów, nawet jeżeli te są bardzo istotne.

Przykładem może być ciągłe i przewlekłe zmęczenie, z którym zmaga się zaskakująco wiele osób. Według publikacji serwisu sciencealert.com, aż 13% dorosłych Amerykanów skarży się na nieustanne uczucie zmęczenia. Te nie daje się pokonać drzemką, długim snem czy czasami nawet i urlopem. Czy to jakiegoś rodzaju pandemia braku energii? Niekoniecznie, bo w grę nie wchodzą żadne wirusy. Mowa raczej o niedoborach pewnych kluczowych składników w naszej diecie. Naszej, bo problem ten występuje nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i innych miejscach świata, również w Polsce.

Witamina, której nie doceniamy

Na pewno nie raz suplementowaliście witaminę C, zwłaszcza w sezonie zimowym. Ta pomaga nam poprawić zdolność organizmu do walki z przeziębieniem i nie tylko. Jest oczywiście ważna, ale to nie jedyny element, o którym musimy pamiętać. Zwłaszcza jesienią i zimą konieczne jest dbanie o to, aby w naszym organizmie nie brakowało witaminy D. Jej niski poziom w organizmie to m.in.:

uczucie zmęczenia

bóle mięśni i kości

zaburzenia nastroju

gorsze zdolności poznawcze

Duże ilości tej witaminy znajdziemy np. w tłustych rybach, produktach mlecznych czy jajach. Dobrym wsparciem w jej pozyskiwaniu jest spacer w słoneczny dzień - ten jest zdrowy i pomaga organizmowi samodzielne wytwarzanie witaminy. Przydatna jest również suplementacja.

Witamina B12 - problemy zwłaszcza u starszych

Mrowienie w kończynach, rozdrażnienie i wreszcie pogorszenie się zdolności poznawczych oraz odczuwalne zmęczenie - tak nasze ciało poinformuje nas o tym, że brakuje mu witaminy B12. Jej niedobór może prowadzić nawet do anemii, a w szczególności narażone są na to osoby starsze, kobiety w ciąży i ludzie z problemami jelitowymi lub żołądkowymi.

Warto zadbać, aby takie sygnały do nas nie docierały. Sposoby są oczywiście dwa. Pierwszy z nich to odpowiedni pokarm w postaci mięsa (również ryb), jaj i nabiału. Jeżeli te pokarmy nie znajdują się w waszym jadłospisie, to nic straconego. Odpowiednią dawkę znajdziemy też w dobrej jakości suplementach.

Tego składnika brakuje większości

Co można powiedzieć o kwasie tłuszczowym omega-3? Na pewno to, że jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Odpowiednie spożycie pozwala zmniejszyć ryzyko miażdżycy, nadciśnienia, cukrzycy, otyłości, stanom zapalnym i wielu innym chorobom i nie tylko. Druga sprawa to fakt, że zaskakująco wiele osób cierpi na jego niedobór, czego efektem jest wspomniane wcześniej zmęczenie i gorsze samopoczucie.

Ponad 80% osób w wieku powyżej 40 lat cierpi na niedobór kwasu tłuszczowego omega-3 i jest to spory problem, jeżeli liczą na sprawne funkcjonowanie swojego ciała. Warto zadbać, aby składnika nie brakowało. Znajdziemy go m.in. w rybach, choć odpowiednią dawkę pomoże nam przyjąć też siemię lniane czy nasiona chia.

Ostatecznie warto pamiętać również o odpowiednim stylu życia. Żadne suplementy nie pomogą, gdy nasz dzień spędzamy głównie w pozycji siedzącej, bez odpowiedniej dawki ćwiczeń czy choćby spacerów na świeżym powietrzu.

