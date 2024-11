Spis treści: 01 Koniec roku - czas na witaminy

02 Dieta? To nie wystarczy

03 Jak suplementować witaminę D?

Koniec roku - czas na witaminy

Wraz z nadejściem października naukowcy i lekarze zaczęli zwracać naszą uwagę na odpowiednią suplementację. Coraz mniej światła słonecznego mocno wpływa na nasze zdrowie. Nawet rzetelne wychodzenie na spacery nie musi zaspokoić potrzeb naszego organizmu, jeżeli chodzi o witaminę D.

To właśnie teraz kluczowa jest suplementacja, która pozwoli nam zwalczyć niedobory. A okazuje się, że za mało witaminy D w naszym ciele może mieć poważne skutki. O czym dokładnie mowa? To m.in.:

Reklama

osłabienie organizmu

przewlekłe bóle, np. kostne

osłabiona odporność

wypadanie włosów

bezsenność

poczucie wyczerpania

wahania nastroju

zaburzenia widzenia

uczucie zimna

gorsza jakość snu

To poważne objawy, które wynikają z niedoboru i na które jesteśmy narażeni w okresie jesienno-zimowym. Niestety, bez odpowiednich suplementów możemy nie dać rady wypełnić zapotrzebowania naszego ciała.

Dieta? To nie wystarczy

Wszystko przez to, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby na witaminę D wyłącznie poprzez dietę. Tak podaje prof. Carsten Carlberg, światowej słaby badacz tego składnika, który apeluje o to, aby do naszej codziennej rutyny włączyć jego suplementację.

Suplementowanie witaminy D jest istotne zwłaszcza jesienią i zimą. Warto wiedzieć, że można taką witaminę nabyć jako suplement lub lek. W tym wypadku lek jest lepszym rozwiązaniem, bo podlega innym regulacjom i można oczekiwać, że będzie produktem lepszej jakości. Dr n. biologicznych Michał Antkowiak

Ta na całe szczęście nie jest trudna, a odpowiednie suplementy znajdziemy w wielu sklepach czy aptekach. Warto nie bagatelizować tych zaleceń zwłaszcza w przypadku dzieci. W skrajnych przypadkach niedobór witaminy D może prowadzić nawet do poważnych powikłań kostnych, jak choćby krzywica.

Jak suplementować witaminę D?

Lekarze zalecają suplementację w wysokości ok. 2000 jednostek w przypadku, gdy nasza masa ciała nie przekracza 75 kilogramów. Osoby o większej masie mogą zwiększyć dawkę do 4000 jednostek, jednak nie powyżej. Pamiętajmy, że nadmiar witaminy D również może mieć nieprzyjemne konsewkencje.

Przedawkowanie witaminy D może objawiać się nadmiarem wapnia w organizmie, wymiotami i problemami jelitowymi, a także kamienicą nerkową, czy prowadzić do nadciśnienia.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!