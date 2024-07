Sekretna broń do walki o zdrowe serce. Masz ją w swojej kuchni

Stwierdzono, że u osób, które włączyły czosnek do swojej diety, poziom glukozy we krwi był niższy, co stanowiło wskaźnik lepszej długoterminowej kontroli glikemii, więcej tak zwanego "dobrego" cholesterolu w postaci lipoprotein o dużej gęstości (HDL), mniej tak zwanego "złego" cholesterolu lub lipoprotein o małej gęstości (LDL) i ogólne obniżenie poziomu cholesterolu.

Skąd bierze się skuteczność czosnku?

Dane nie są wystarczająco kompleksowe, aby wykazać bezpośrednią przyczynę i skutek, ale zdecydowanie sugerują, że ta pospolita roślina może być dobrym sposobem na kontrolowanie poziomu glukozy i lipidów. Naukowcy uważają jednak, że różne aktywne składniki czosnku pomagają na różne sposoby, w tym poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego - rodzaju zużycia komórek, które może prowadzić do takich problemów, jak choroby układu krążenia.



Czosnek zawiera również związek przeciwutleniający zwany alliiną, który wcześniej powiązano z zarządzaniem poziomem glukozy we krwi, lipidami we krwi i mikrobiomem jelitowym. Jest więc prawdopodobne, że kombinacja tych efektów powoduje takie efekty.

Warto też odnotować, że testy uwzględnione w metanalizie trwały od trzech tygodni do roku i obejmowały badania z użyciem kilku różnych postaci czosnku: surowego czosnku, dojrzałego ekstraktu czosnkowego i sproszkowanego w tabletkach - wszystkie były tak samo skuteczne.