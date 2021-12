Jak wynika z najnowszych badań opublikowanych na łamach JAMA Network Open, szczepionki są dużo mniej skuteczne w zapobieganiu infekcji wariantem Delta u seniorów i ich ochrona zaczyna zanikać już po 4 miesiącach od podania drugiej dawki.



Przed pojawieniem się wariantu Delta, skuteczność szczepionek w zapobieganiu infekcji w ciągu pierwszego miesiąca od podania drugiej dawki wynosiła ok. 95%, by spaść do 88% przed końcem trzeciego miesiąca, a przynajmniej tak wynika z analiz danych ponad 14 tysięcy chorujących na Covid-19 amerykańskich weteranów w wieku ponad 65 lat.



Seniorzy potrzebują boostera już po 4 miesiącach

W okresie lipiec-wrzesień, czyli czasie wzmożonej transmisji wariantem Delta w USA, ich ochrona spadła do 62% w ciągu pierwszego miesiąca i 57% przed końcem trzeciego miesiąca od drugiej dawki.



Schemat podobny jak w przypadku wcześniejszych wariantów, ale skuteczność zupełnie inna, szczególnie że po trzecim miesiącu spadek skuteczności zaczyna przyspieszać - w miesiącu czwartym skuteczność spada do 38%, a w miesiącach czwartym do siódmego do zaledwie 20%.



Zdjęcie Szczepionki mniej skuteczne w zapobieganiu infekcji Deltą u seniorów / 123RF/PICSEL

Może to być wynik zarówno zwiększonej transmisji wariantu Delta, jak i naturalnie spadającej z czasem odporności. Tak czy inaczej, wyniki potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia i badania, które sugerowały, że po 4 miesiącu od podania drugiej dawki skuteczność szczepionek zaczyna szybko spadać, a przynajmniej w grupie seniorów, bo tylko ta była brana pod uwagę w tym badaniu i potrzebny będzie booster.



Lekarze i naukowcy od dawna informowali, że ochrona oferowana przez szczepionki będzie zanikać z czasem i wymagane będą szczepienia tzw. przypominające, które są typowe dla wielu różnych szczepionek i właśnie dochodzimy do tego momentu.



A jak z wariantem Omikron, którego pierwszy przypadek mamy już w naszym kraju? Wczesne dowody wskazują, że szczepionki są jeszcze mniej skuteczne w zapobieganiu infekcji tym wariantem, ale jednocześnie - podobnie jak przy Delcie - wciąż oferują silną ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby i zgonem. Co więcej, koncerny farmaceutyczne zadeklarowały, że pracują nad poprawionymi wersjami szczepionek, które będą dostępne już na początku przyszłego roku.