Siódma osoba na świecie wyleczona z HIV. Nadchodzi rewolucja

Następnie pod koniec 2018 roku przestał brać leki antyretrowirusowe, czyli zmniejszające ilość wirusa HIV we krwi. Badacze twierdzą, że teraz - prawie sześć lat później - wydaje się wolny zarówno od wirusa, jak i raka. Lekarze wyjaśniają, że oczywiście nie mogą być "całkowicie pewni", że każdy ślad wirusa HIV w jego organizmie został wyeliminowany, ale jego przypadek "wysoce sugeruje wyleczenie".

Czuje się dobrze i jest entuzjastycznie nastawiony do przyczyniania się do naszych wysiłków badawczych wyjaśnia w wypowiedzi dla AFP Christian Gaebler ze szpitala uniwersyteckiego Berlin's Charite, gdzie pacjent był leczony.

Nadzieja na leczenie dla milionów

Sharon Lewin, prezes Międzynarodowego Towarzystwa AIDS przyznaje, że badacze wahają się przed użyciem słowa "wyleczenie", ponieważ nie jest jasne, jak długo będą musieli monitorować takie przypadki. Niemniej ponad pięć lat remisji trudno uznać za przypadek, a do tego jak wyjaśniła podczas konferencji, istnieje istotna różnica między przypadkiem tego mężczyzny a innymi pacjentami z HIV, którzy osiągnęli długoterminową remisję.

Wszyscy oprócz jednego otrzymali komórki macierzyste od dawców z rzadką mutacją, w której brakowało części genu CCR5, co uniemożliwiało wirusowi HIV przedostawanie się do komórek ich organizmu. Dawcy ci odziedziczyli dwie kopie zmutowanego genu CCR5 - po jednej od każdego z rodziców - co czyni ich "zasadniczo odpornymi" na HIV. Nowy berliński pacjent jest pierwszą osobą, która otrzymała komórki macierzyste od dawcy, który odziedziczył tylko jedną kopię zmutowanego genu. Takich osób jest zdecydowanie więcej, niż noszących dwie kopie genu, tj. 15 proc. do 1 proc., co oznacza znacznie większą pulę dawców.