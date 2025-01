Napoje słodzone cukrem mają znikome wartości odżywcze, a ich regularne spożywanie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, jak próchnica, otyłość, cukrzyca typu 2 czy choroby serca. Zgodnie z najnowszym badaniem przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Tufts w USA, co roku na całym świecie z powodu spożywania słodzonych napojów rozwija się około 1,2 mln nowych przypadków chorób sercowo-naczyniowych oraz 2,2 mln nowych przypadków cukrzycy typu 2.

Badanie definiuje napoje słodzone cukrem (SSB) jako każdy napój z dodatkiem cukru, który dostarcza co najmniej 50 kilokalorii na porcję o pojemności 8 uncji (około 240 ml) . Do tej kategorii zaliczają się napoje gazowane, energetyczne, soki owocowe z dodatkiem cukru, poncze, lemoniady i napoje typu „agua fresca”.

Cukier w napojach jest szybko trawiony przez organizm, co prowadzi do gwałtownego wzrostu jego poziomu we krwi, nie dostarczając przy tym prawie żadnych wartości odżywczych. Regularne spożywanie takich napojów może prowadzić do przyrostu masy ciała, insulinooporności i innych problemów metabolicznych, które zwiększają ryzyko cukrzycy typu 2 i chorób serca.