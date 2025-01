Blue Monday. Ekspertka: coś takiego nie istnieje.

Dr Nowicka przypomina historię Blue Monday. Sięga ona 2004 r., kiedy to termin został zaproponowany przez amerykańskiego psychologa Cliffa Arnalla . W rzeczywistości jest to pseudoanaliza naukowa , która miała pomóc w osiągnięciu innych celów. Za sprawą zgłoszenia firmy PR, którą wynajęło biuro podróży Sky Travel. Ekspert został poproszony o wskazanie "najlepszego dnia na rezerwację lub kupno wycieczki".

Cliff Arnall również nie kryje tego, że w rzeczywistości była to pseudonaukowa zabawa stworzona na potrzeby reklamy. Mimo to termin na dobre zakorzenił się w społeczeństwie i z Blue Monday mamy do czynienia do dziś. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w tym kłamstwie może być ziarno prawdy. Z czego to wynika?