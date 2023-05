Pomoc humanitarna wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest ochrona zdrowia i ratowanie życia zagrożonych osób na wojnie, w miejscu katastrofy lub w najbiedniejszych regionach świata. Nie ma tam często ani środków, ani czasu na budowę pięknej, doskonale wyposażonej sali operacyjnej. Lekarze muszą działać z tym co mają.

Z pomocą przychodzi wynalazek opracowany na Massachusets Institute of Technology (MIT) o nazwie SurgiField.

Terenowa sala operacyjna

Zestaw medyczny to produkt SurgiBox, spółki spin-off MIT. Składa się z trzech elementów: zamkniętej, jednorazowej przezroczystej bańki SurgiBubble wykonanej z plastiku, inteligentnego modułu sterującego (SCM) wyposażonego w pompkę elektryczną oraz akumulatora litowo-jonowego. Całość mieści się w przeciętnej wielkości plecaku i można złożyć w zaledwie kilka minut.

Nadmuchiwana bańka umieszczana jest na wybranym obszarze ciała. Jej krawędzie mocowane są do skóry pacjenta, a w utrzymaniu optymalnego kształtu pomaga także składana rama. Dołączony moduł SCM kontroluje przepływ powietrza wewnątrz, które oczyszczane jest przez system filtrów.

Po ułożeniu bańki w odpowiednim miejscu chirurg wkłada ręce przez dwa skierowane do wewnątrz otwory na ramiona. Następnie bez przeszkód może zająć się operowaniem, patrząc przez przezroczysty materiał, który ostatecznie jest wyrzucany. Reszta systemu nadaje się do ponownego użytku.

System przetestowany w terenie. Uratował życie wielu osób na Ukrainie

Jak poinformował w komunikacie MIT, w marcu dwie furgonetki wypełnione lekarzami i środkami medycznymi przekroczyły granicę Polski z Ukrainą i udały się do Kijowa, w ramach misji humanitarnej. Obie furgonetki były wypełnione tradycyjnymi środkami medycznymi, których kraj desperacko potrzebuje, takimi jak opaski uciskowe, bandaże i zestawy szwów. Ale jeden z nich przewoził też około 50 jednostek nowego systemu SurgiField, który umożliwia bezpieczne przeprowadzanie operacji w miejscach, gdzie nie ma sterylnych sal operacyjnych.

Dowództwo Operacyjne Ukrainy "Południe" odesłało list z podziękowaniem za uratowanie 31 osób. Zespół SurgiBox dowiedział się także, że z powodu szkód w infrastrukturze opieki zdrowotnej w całym kraju ukraińscy lekarze cywilni również używali systemu w sytuacjach takich jak narodziny dziecka oraz w leczeniu infekcji pęcherzyka żółciowego i zapalenia wyrostka robaczkowego.

SurgiBox zwiększa teraz produkcję swoich systemów przed drugą certyfikacją urządzenia medycznego. Pierwsza pełna partia trafi do organizacji Lekarze bez Granic. W dłuższej perspektywie system może być wykorzystywany do przeprowadzania operacji przy łóżkach pacjentów w podeszłym wieku lub szczególnie narażonych na infekcje, lub mógłby służyć do przeprowadzania mobilnych operacji w karetkach.

Uważamy, że SurgiBox można wykorzystać do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej, a także zapewnić lekarzom i pacjentom większą elastyczność. Istnieje cały zestaw kosztów związanych ze sprzątaniem sali operacyjnej, przygotowaniem jej dla pacjentów i przygotowaniem pacjenta do sali operacyjnej. Posiadanie tego przy łóżku pacjenta byłoby niezwykle korzystne. mówi Mike Teodorescu , współzałożyciel i dyrektor generalny SurgiBox