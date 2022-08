Lek na raka to odwieczne marzenie ludzkości. Każdego roku ta choroba zbiera swoje śmiertelne żniwo, a ośrodki medyczne na całym świecie szukają sposobu walki z nowotworami. Polscy naukowcy z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi przy Uniwersytecie Gdańskim (ICCVS) wpadli na genialny pomysł. Jeśli potraktować nowotwór, jak wroga, który zakradł się do organizmu człowieka, proponują wysłać w jego kierunku "oddział komandosów", który go zlikwiduje. Aby to zrozumieć trzeba wyjaśnić, jak powstaje nowotwór.

Wysłać desant w okolice nowotworu!

W organizmie każdego człowieka co chwila powstają komórki nowotworowe, z którymi bardzo dobrze radzi sobie nasz układ odpornościowy wysyłając w ich kierunku tzw. limfocyty T - coś w rodzaju "oddziału żołnierzy". Ale nowotwory potrafią być przebiegłe i tak "przeprogramowują komórki-żołnierzy", aby nie przeszkadzali w rozwoju choroby. I tu pojawia się genialny pomysł polskich naukowców - najpierw z organizmu wydobyć komórki gotowe do walki z nowotworem, namnożyć je i wzmocnić, a potem z powrotem wprowadzić do ciała człowieka. W ten sposób stworzyć spersonalizowaną terapię przeciw niedrobnokomórkowemu rakowi płuca, nazywaną potocznie szczepionką przeciw rakowi.



Szczepionka przeciw nowotworowi płuc: Brawo Polacy!

O pracy polskich naukowców z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi przy Uniwersytecie Gdańskim (ICCVS) za chwilę może usłyszeć cały świat. Trzeba tylko dopracować metodę tworzenia "oddziałów żołnierzy" do walki z tą straszną chorobą.



Dla każdego pacjenta lek będzie produkowany indywidualnie [...] użycie tej samej szczepionki komórkowej u wszystkich pacjentów byłoby nieskuteczne. Do terapii używamy komórek układu immunologicznego - czyli czegoś, co naturalnie w organizmie występuje. [...] Być może potem uda się nam tej wiedzy użyć do przygotowania szczepionek skierowanych przeciwko innym nowotworom. prof. Natalia Marek-Trzonkowska z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi przy Uniwersytecie Gdańskim (ICCVS) dla PAP Nauka w Polsce

Pracująca nad szczepionką przeciw rakowi płuc profesor Natalia Marek-Trzonkowska zapewnia, że już stworzono algorytm, jak identyfikować tzw. "dobrych żołnierzy" czyli komórki gotowe do walki z rakiem. Mimo tego jest kilka problemów. Pierwszy z brzegu to chociażby częste mutacje komórek rakowych, które "mylą tropy" i blokują dostęp "uczciwych" limfocytów we krwi do miejsc zaatakowanych.

Ale to nie zniechęca polskich naukowców, którzy na razie przedłużyli fazę badań przedklinicznych. Szczepionka jest testowana na myszach, a pierwsze testy z udziałem ludzi rozpoczną się w ciągu najbliższych pięciu lat. Nam pozostaje trzymać kciuki za polskich naukowców. Jeśli uda im się stworzyć skuteczną szczepionkę przeciw nowotworom, to nagroda Nobla będzie murowana.