To nie są łatwe tygodnie dla szpital Newton-Wellesley w stanie Massachusetts, bo u co najmniej sześciu pracowników zatrudnionych na tym samym piętrze placówki, a konkretniej pielęgniarek pracujących na oddziale położniczym, zdiagnozowano ostatnio łagodne guzy mózgu. Najświeższy przypadek ujawnił w tym tygodniu Departament Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (OHS) Mass General Brigham - sieci, do której należy Newton-Wellesley.