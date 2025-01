Chociaż eksperci od lat powtarzają, że nie ma nic lepszego niż zrównoważona dieta, to wciąż słyszymy o kolejnych modnych rozwiązaniach żywieniowych. O skutkach jednej z nich przekonał się na własnej skórze pewien Amerykanin, którego nietypowy przypadek kardiolodzy z Tampa General Hospital opisali w artykule opublikowanym na łamach czasopisma JAMA Cardiology. Mówimy tu o sytuacji, w której dieta mięsożercy doprowadziła do tak wysokiego poziomu cholesterolu, że dosłownie zaczął on widocznie odkładać się na jego ciele.

Mężczyzna zgłosił się do lekarza kilka tygodni po tym, jak na jego dłoniach i łokciach zaczęły się pojawiać bezbolesne, ale bardzo zauważalne "żółtawe guzki" . Okazało się, że jego problem był nietypowym, ale znanym powikłaniem wynikającym z wysokiego poziomu cholesterolu we krwi, który prawdopodobnie został spowodowany dietą pełną mięsa, sera i dużych ilości masła.

Bo jakieś osiem miesięcy przed pojawieniem się objawów 40-latek przeszedł na tzw. dietę mięsożercy, która zakłada spożywanie dużych ilości tłuszczu. Oznacza to, że na porządku dziennym były kilogramy żółtego sera, ogromne ilości masła czy hamburgery wypełnione jeszcze większą ilością tłuszczu. Co ciekawe, mężczyzna zgłaszał, że dzięki diecie stracił na wadze, miał więcej energii i poprawiła mu się jasność umysłu , ale skutki uboczne w postaci nietypowych "narośli" okazały się poważną niedogodnością.

To złogi cholesterolu, które gromadzą się pod skórą. Zwykle nadmiar cholesterolu i innych tłuszczów we krwi jest usuwany przez białe krwinki zwane makrofagami, jednak gdy proces ten jest zaburzony, przekształcają się one w „komórki piankowate” przepełnione cholesterolem. To właśnie te komórki tworzą złogi, które ostatecznie wydostają się na powierzchnię skóry.