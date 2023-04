To małe urządzenie ma zrewolucjonizować walkę z rakiem trzustki

Inżynierzy nazwali nowe urządzenie NDES (Nanofluidic Drug-Eluting Seed). Dostarcza on niskodawkową immunoterapię, która ma ograniczyć rozrost raka trzustki i zniszczyć jego już rozwinięte komórki.

W zamyśle NDES ma zmniejszyć wpływ silnych leków przeciwnowotworowych na organizm pacjenta. Ich zadaniem jest dostarczenie ich od razu w miejsce raka. Nie tylko polepsza to ogólne zdrowie osoby chorej, ale co ważniejsze, polepsza jakość leczenia.

Naszym celem jest zmiana sposobu leczenia raka. Widzimy to urządzenie jako realne podejście do penetracji guza trzustki w sposób minimalnie inwazyjny, ale i skuteczny, co pozwala na bardziej ukierunkowaną terapię przy użyciu mniejszej ilości leków Alessandro Grattoni, współodpowiedzialny autor w oświadczeniu do badań

Jak skuteczny jest NDES w walce z rakiem trzustki?

Podczas badań nad NDES naukowcy testowali urządzenie na myszach. Okazało się, że aby zmniejszyć guza, potrzebowało aż 4 razy mniej leku niż podczas tradycyjnego leczenie immunoterapeutycznego.

To jednak nie wszystko. Autorzy testów zauważyli, że gdy wprowadzili NDES tylko do jednego guza, zmniejszały się także rozmiary drugiego, mimo że nie wprowadzono w niego leku. Oznacza to, że miejscowa terapia NDES aktywowała większą odpowiedź immunologiczną organizmu, skierowaną na większe obszary nowotworu.

Urządzenie było na tyle skuteczne, że w przypadku jednej myszy pozwoliło pozbawić efektów raka trzustki aż na 100 dni.



Rak trzustki. Jeden z najgroźniejszych nowotworów

Wyniki mogą być obiecujące dla chorych, dla których normalnie walka z rakiem trzustki jest ogromnym wyzwaniem. To nie tylko jeden z najpowszechniejszych rodzajów nowotworu, lecz także najtrudniejszy w leczeniu ze względu na to, że najczęściej wykrywa się go dopiero w późnym stadium rozwoju.

Zdjęcie W 2020 roku około pół miliona osób na świecie chorowało na raka trzustki. Średnio aż 85% przypadków wykrywanych jest dopiero w zaawansowanym stadium rozwoju / 123RF/PICSEL

Nie ma pewności, że NDES wyleczy z raka trzustki. Na pewno jednak zwiększy szansę przeżycia, dając pacjentom większą nadzieję. Naukowcy z Houston chcą przeprowadzić kolejne testy laboratoryjne. Zakładają, że ich urządzenie będzie mogło leczyć ludzi na całym świecie już w ciągu pięciu lat.