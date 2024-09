Naukowcy od lat poszukują uniwersalnego rozwiązania problemu braku krwi do transfuzji, które pozwoliłoby lekarzom uratować więcej istnień. Teraz specjaliści mogli dokonać przełomu. Wynaleźli wyjątkowe mikroskopijne silikonowe powłoki, które mogłyby przykrywać oddane komórki krwi. Umożliwia to międzygatunkową transfuzję.

- Człowiek potrzebuje krwi ratującej życie co dwie sekundy w naszym kraju [USA - red.], a jej dostępność może być tą różnicą, która decyduje o życiu i śmierci. Jedną z najbardziej stresujących sytuacji dla lekarza jest szpital pełen pacjentów i pusta lodówka bez żadnych produktów krwiopochodnych - powiedziała w styczniu tego roku Pampee Young, naczelna lekarka Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.

Nanotechnologia może uratować setki tysięcy ludzkich żyć

Naukowcy z Chin w swoich wyjątkowych badaniach wykorzystali nanotechnologię. Jak piszą w swoim artykule naukowym: "Silikonowe czerwone krwinki nie tylko unikają aktywacji immunologicznej u różnych gatunków, ale także doskonale sprawdzają się w transporcie tlenu".

W eksperymentach naukowcom udało się przetoczyć myszom ludzkie komórki krwi (które były pokryte specjalnym silikonem). Specjaliści podkreślają, że komórki "odziane w silikonowy płaszcz" działały identycznie, jak normalne komórki krwi. Ich powierzchnia nie uległa uszkodzeniu, nadal mogły przemieszczać się w osoczu, czy też mogły przenosić tlen tam, gdzie był potrzebny.

Jak wyjaśnia zespół: "Silikonowa krew zachowuje wszystkie podstawowe funkcje czerwonych krwinek, ma lepsze właściwości mechaniczne, jest odporna na niekorzystne warunki środowiskowe, może być przechowywana przez dłuższy czas i jest niezwykle skuteczna w zapobieganiu aktywacji układu odpornościowego".

Silikonowa krew pomoże przy przeszczepach

Ten niezwykły wynalazek może mieć kolejne zastosowanie. Może być wykorzystany do stworzenia alternatywnego płynu (względem krwi), który służyłby do przechowywania narządów do przeszczepów. Sztuczne pompowanie krwi do narządów, by można było je przeszczepić, zużywa bardzo dużo krwi. Dzięki wspomnianej alternatywie można byłoby sięgnąć do źródeł zwierzęcych.

Co ciekawe, naukowcy dokonali także udanego przeszczepu wątroby u szczura przy użyciu "wzmocnionego" układu krwionośnego.

"Wyniki te podkreślają ogromny potencjał silikonowych erytrocytów [czerwonych krwinek] jako bezpiecznej i wydajnej alternatywy transfuzji, która skutecznie zaspokaja rosnące zapotrzebowanie kliniczne na krew" - twierdzą specjaliści.

Jednakże, by zastosować wynalazek "w normalnym życiu", należy przeprowadzić jeszcze szereg badań na różnych poziomach. Do tego czasu szpitale i ratowanie ludzkiego życia będzie opierać się na ludzkich dawcach krwi.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym PNAS .