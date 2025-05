Co jakiś czas pojawia się informacja o najrzadszej krwi na świecie, którą ma być tzw. krew bombajska odkryta wśród populacji Bombaju w Indiach. To grupa krwi 0 z dodatkowym antygenem H w osoczu, a częstotliwość jej występowania wynosi 4:1 000 000 i została ograniczona do Indii.