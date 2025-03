Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) uznaje paracetamol za bezpieczny w czasie ciąży, a Australian Drug Evaluation Committee za bezpieczny zarówno dla kobiet w ciąży, jak i noworodków czy dzieci. W efekcie szacuje się, że ok. 65 proc. przyszłych matek stosuje paracetamol w razie potrzeby, w celu łagodzenia bólu i obniżania gorączki, bo lekarze polecają go jako alternatywę dla ibuprofenu, który częściej powoduje uszkodzenia nerek lub serca płodu.

W grupie matek, które nie stosowały paracetamolu, wskaźnik ADHD u dzieci wynosił 9 proc., podczas gdy wśród kobiet przyjmujących ten lek wzrósł do 18 proc. Jakby tego było mało, stosowanie paracetamolu w drugim trymestrze ciąży zwiększało ryzyko rozwoju ADHD u dzieci aż trzykrotnie. Co ciekawe, związek między stosowaniem paracetamolu w ciąży a rozwojem ADHD był około sześciokrotnie silniejszy u dziewczynek niż u chłopców, choć badacze nie potrafią wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje.

Częstość występowania ADHD określono na podstawie obserwacji dzieci kobiet, które oddały próbki krwi, przez 8 do 10 lat w ramach badania CANDLE (Conditions Affecting Neurocognitive Development and Learning in Early Childhood), prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Tennessee. W badaniu tym uczestniczyły wyłącznie czarnoskóre kobiety, jednak naukowcy podkreślają, że rasa nie miała wpływu na wyniki i że ich ustalenia odnoszą się do wszystkich kobiet i dzieci.