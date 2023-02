Urządzenia elektryczne, jak np. smartwatche towarzyszą nam na co dzień. Wiele z nich ma funkcje sprzyjające zdrowemu stylowi życia. Jednak dla pewnej grupy użytkowników elektroniczne gadżety fitness mogą być groźne dla zdrowia, a nawet potencjalnie śmiertelne.

Inteligentne urządzenia mogą zakłócić pracę urządzeń wspomagających serce

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Utah pokazały, że inteligentne smartwatche, opaski fitness czy inteligentne pierścienie korzystają z technologii, które mogą zakłócać działanie elektronicznych urządzeń wszczepialnych wspomagających pracę serca (CIED), takich jak rozruszniki serca, kardiowertery-defibrylatory (ICD) lub urządzenia do terapii resynchronizującej serce (CRT).

To badanie podnosi czerwoną flagę. Wykonaliśmy tę pracę w symulacjach i testach laboratoryjnych zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Agencję Żywności i Leków, a te gadżety zakłócają prawidłowe działanie testowanych przez nas CIED. Wyniki te wymagają przyszłych badań klinicznych oceniających przełożenie naszych ustaleń na pacjentów noszących CIED i korzystania z tych urządzeń do noszenia. mówi Benjamin Sanchez Terrones, adiunkt inżynierii elektrycznej i komputerowej Uniwersytetu Utah i współautor badań

Zagrożeniem są urządzenia elektryczne, które wykorzystują bioimpedancję elektryczną - rodzaj technologii wykrywania, która emituje bardzo mały prąd elektryczny (mierzony w mikroamperach) do ciała. Prąd przepływa przez ciało, a reakcja jest mierzona przez czujnik w celu określenia pewnych wielkości, jak masa mięśni szkieletowych, tkanki tłuszczowej czy stresu (pierścienie).

Zespół naukowców badając urządzenia, dowiedział się, że ten niewielki prąd elektryczny pochodzący z gadżetów może zakłócać, a czasem mylić wszczepione urządzenia kardiologiczne, powodując ich nieprawidłowe działanie.

W przypadku rozrusznika serca, który wysyła małe impulsy elektryczne do serca, gdy bije ono zbyt wolno, niewielki prąd elektryczny może oszukać serce, aby myślało, że bije wystarczająco szybko, uniemożliwiając rozrusznikowi wykonanie swojej pracy, gdy ma to nastąpić.

Mamy pacjentów, którzy polegają na rozrusznikach serca. Jeśli stymulator zostanie zdezorientowany przez zakłócenia, może przestać działać w czasie, gdy jest zdezorientowany. Jeśli ta ingerencja trwa przez dłuższy czas, pacjent może stracić przytomność lub gorzej. mówi Benjamin A. Steinberg, elektrofizjolog serca i współautor badań

W przypadku innych rodzajów urządzeń medycznych, takich jak wszczepialne kardiowertery-defibrylatory, które nie tylko działają jako rozrusznik serca, ale mogą również wstrząsać serce w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca, urządzenie do noszenia z bioimpedancją może oszukać defibrylator, aby dostarczyć pacjentowi niepotrzebny wstrząs elektryczny, co może być bolesne.

Czy pacjenci są nieświadomi zagrożenia?

Na szczęście niemal wszystkie (jeśli nie wszystkie) wszczepialne urządzenia kardiologiczne ostrzegają pacjentów przez potencjalnym negatywnym skutkiem urządzeń, które mogą zakłócać urządzenia medyczne, jak np. noszenie smartfona w kieszeni na piersi w pobliżu rozrusznika. Jednak po raz pierwszy wykryto problemy związane z technologią wykorzystującą bioimpedancję elektryczną.

Zespół badaczy swoimi badaniami chciał przede wszystkim zwrócić uwagę środowiska medycznego, że istnieje konieczność przetestowania szerszej grupy urządzeń oraz pacjentów.

- Ostatecznie potrzeba więcej badań, aby ocenić kliniczne przełożenie naszych odkryć i zapewnić zdrowie naszych pacjentów - dodał Sanchez Terrones.

Literatura źródłowa: Safety evaluation of smart scales, smart watches, and smart rings with bioimpedance technology shows evidence of potential interference in cardiac implantable electronic devices, Heart Rhythm (2023). DOI: 10.1016/j.hrthm.2022.11.026