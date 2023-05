Jak donosi The Guardian, na podstawie otrzymanego oświadczenia rządowej agencji Human Fertilization and Embryology Authority, odpowiedzialnej za nadzorowanie badań nad płodnością, w Wielkiej Brytanii urodziło się już co najmniej pięcioro dzieci ze specjalnej metody in vitro, zwanej MTD. Wykorzystuje ona DNA trzech różnych osób, z czego 99,9 proc. DNA pochodzi od rodziców, a niewielki fragment 0,01 proc. dzieci otrzymują od niepowiązanych dawczyń.

Pionierska metoda zapłodnienia in vitro

Narodziny z wykorzystaniem DNA aż trzech osób to wynik specjalnego programu Wielkiej Brytanii mającego pomóc kobietom z wadliwymi mitochondriami, starającym się o dziecko. W ich wypadku jest duże prawdopodobieństwo, że wady przejdą na potomstwo, prowadząc do nieuleczalnych chorób wśród noworodków.

Zdjęcie Wadliwe mitochondria mogą prowadzić u nowo narodzonych dzieci do takich schorzeń jak dystrofia mięśniowa, choroby serca czy epilepsja. W wyniku chorób spowodowanych przekazaniem wadliwych mitochondriów część dzieci umiera w pierwszych latach życia

Dlatego w 2015 roku Wielka Brytania jako pierwszy kraj przyjęła przepisy pozwalające kobietom z wadliwymi mitochondriami zapobiegać przekazywaniu potomstwu wspomnianej wady - chroni przed tym metoda MTD (Mitochondrial donation treatment). W kraju pionierem opracowania tej metody jest Newcastle Fertility Centre, które od 2017 jako jedyna tamtejsza klinika ma licencję na przeprowadzanie terapii.

Jak wskazuje The Guardian, przy metodzie MTD lekarze najpierw zapładniają spermą ojca komórki jajowe matki i dawczyni. Potem pobierają materiał genetyczny z komórki jajowej matki i przenoszą go do komórki jajowej dawczyni ze zdrowymi mitochondriami, z której pozbyto się pierwotnego materiału genetycznego. Po tej modyfikacji komórka jest przenoszona do łona matki.