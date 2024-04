Więcej terenów zielonych to lepsze zdrowie psychiczne dzieci

Pęd dnia codziennego i obawy o jutro nawarstwiają się, prowadząc do szerzenia się kolejnych przypadków wielu chorób psychicznych jak depresja czy stany lękowe. Dotyka to także dzieci i nastolatków. W Polsce 2 proc. dzieci od 6 do 12 roku życia cierpi na depresję, a dzieci w wieku młodzieńczym i nastolatków już 20 proc.

To wynik wielu czynników, od ogólnoświatowych wydarzeń jak pandemii COVID, po zły stan pomocy psychologicznej, aż po otoczenie, w którym żyjemy. Ciągłe narażenie na zatrucie powietrza, rosnące temperatury i coraz większa ilość sztucznego światła, sprawiają, że znacznie łatwiej rozwijają się symptomy depresyjne i lękowe.

Stąd od dawna istnieje słuszne przekonanie, że zieleń i natura mogą przynajmniej ograniczyć czynniki środowiskowe w rozwoju tych symptomów. Naukowo postanowili się temu przyjrzeć badacze z kilku amerykańskich uczelni. Postanowili zanalizować grupę badawczą ponad 2000 amerykańskich dzieci w wieku do 12 roku życia, które w pewnym momencie życia wykazywały symptomy lękowe i depresyjne. Skupiono się na analizie wpływu mieszkania blisko terenów zielonych (lasy, parki, ogródki) na ich rozwój.

Badania wskazały, że dzieci mieszkające blisko terenów zielonych wykazywały mniejszy odsetek symptomów depresyjnych i lękowych. Same te symptomy były mniej inwazyjne i dawały się szybko wykurować. Wyniki zostały odpowiednio przeanalizowane także z uwzględnieniem np. stanu materialnego rodziny, w której wychowywały się dzieci.

Autorzy badania wskazali jednak, że wpływ był widoczny wśród najmłodszych dzieci. Im bliżej było granicy 12 lat, tym tereny zielone miały znacząco mniejszy wpływ. Wyniki sugerują więc, że zielone inicjatywy mogą potencjalnie zmniejszyć ryzyko wczesnych objawów depresyjnych i lękowych u dzieci.

Badanie opublikowano na stronie JAMA Network Open.

