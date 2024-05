Zęby same nam odrosną. Nowa terapia ma wszystko zmienić

Czym zastąpić utracony ząb? Ruszają testy leków na odrastanie zębów

Prace nad lekiem umożliwiającym stymulację wzrostu nowych zębów trwają od wielu lat, zajmuje się tym co najmniej kilka niezależnych zespołów badawczych. Naukowcy z Japonii są na tak zaawansowanym etapie ze swoimi analizami, że ogłosili już, iż rozpoczynają sprawdzanie działania leku na ludziach.

Badanie wpływu leku na ludzi rusza już we wrześniu tego roku. Testy będą przeprowadzone na wszystkich grupach wiekowych - dzieciach, dorosłych i osobach starszych. Pierwsze badania kliniczne poprowadzone będzie na dorosłych i obejmie osoby z brakiem co najmniej jednego zęba trzonowego; analiza z udziałem dzieci obejmie te z nich, które nie mają co najmniej czterech zębów z powodu wrodzonych problemów; trzecie badanie obejmie osoby starsze, którym brakuje od jednego do pięciu zębów z powodu czynników środowiskowych.