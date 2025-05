Influencerka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje swoje wyprawy. Na Instagramie obserwuje ją 346 tys. osób, a na TikToku - 407 tys. Po ustanowieniu poprzedniego rekordu himalaistka z Krakowa postanowiła wspiąć się na Mount Everest . Jeśli się jej powiedzie (na co liczymy!), to będzie ona również najmłodszą Polką, która zdobyła najwyższą górę świata. Najpewniej zrobi to jeszcze przed 20 urodzinami, które będzie obchodzić 30 maja 2025.

Po przebyciu 70 km i blisko 6 tys. metrów przewyższenia w 8 dni Zoja trafiła do bazy, gdzie miała spędzić 40 dni, podejmując kolejne wyjścia aklimatyzacyjne i szykując się do ataku szczytowego. W międzyczasie wykonywała też rotacje, czyli typową strategię wspinaczki na Mount Everest. Polega ona na stopniowej aklimatyzacji - wspinaczce do coraz wyższych obozów i powrotów do bazy, aby przyzwyczaić organizm.