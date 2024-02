Wspiął się na Mount Everest, bijąc rekord. Nie wyszedł nawet z domu

Udało mu się! Po niespełna 23 godzinach ogłosił sukces. Jednak jak sam wspomina, nie było to łatwe zadanie.

Podczas wyzwania towarzyszył mu nieustannie emocjonalny rollecoatser. W jednej chwili czuł się zmotywowany i szczęśliwy, by za chwilę popaść w rozpacz. Był niezwykle zdeterminowany, by dopiąć swego, co więcej wyzwanie pomogło mu oderwać myśli od rozwodu. Po 14 godzinach wspinaczki postanowił sobie zrobić krótką przerwę, by wyładować nagromadzone emocje. Zamknął się w pokoju na piętrze, by przez 10 minut sobie popłakać. Następnie kontynuował już bez przerw.

Jak sam przyznaje, trochę się przeliczył, ponieważ nie uwzględnił czasu potrzebnego na zejście ze schodów. Myślał, że całe wyzwanie zajmie mu maksymalnie 12 godzin, ostatecznie skończyło się na prawie 23. Gee przebył dystans ponad 30 kilometrów w 22 godziny i 57 minut.

Gee lubi przekraczać własne granice

Brytyjczyk już wcześniej wykazał się pewnym talentem do przekraczania własnych granic. Wielokrotnie uczestniczył w ultramaratonach. Wcześniej udało mu się zdobyć rekord Guinnessa, kiedy przez rekordowy czas grał w grę taneczno-zręcznościową. Zajęło mu to 40 godzin.

Niektóre z wyzwań, o których marzy Gee, wymagają nie tylko czasu, ale i dużo pieniędzy, w związku z czym, wybiera często niskobudżetowe warianty, jednak nie czuje, żeby osiągnął mniej niż ludzie, którzy rzeczywiście zdobyli szczyt. Wie, że warunki w górach są o wiele bardziej wymagające, jednak cieszy się, że jego wyczyn spotkał się z pozytywnym zainteresowaniem i udało mu się dzięki temu zebrać pieniądze na cele charytatywne.

Następnym razem chce wspiąć się na najwyższą znaną górę w Układzie Słonecznym, Olympus Mons!

