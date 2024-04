Spis treści: 01 Nepal sprząta Mount Everest

02 Wielkie czyszczenie najwyższej góry świata

03 Ile razy zdobyto Mount Everest?

Nepal sprząta Mount Everest

Trwają przygotowania do sezonu wspinaczkowego na Mount Everest, czyli najwyższą górę świata. Odpowiednie przygotowania zostały już poczynione przez Nepalczyków, choć przed nimi najtrudniejsze zadanie. Chodzi oczywiście o posprzątanie tej budzącej podziw góry w Himalajach. Choć może się to wydawać nietypowe, to zadbanie o czystość na szlaku jest w tym wypadku kluczowe. Setki śmiałków wraz z przewodnikami i personelem produkują zdecydowanie zbyt wiele odpadków.

Reklama

Specjalna kampania sprzątania gór została zapoczątkowana w 2019 roku, a od tego czasu zdołano oczyścić teren z ponad 110 ton odpadów. Tak, ton, nie kilogramów. To ogromna góra śmieci (i nie tylko), którą ściągnięto ze szczytu i wysokich obozów w zaledwie cztery lata. Poza śmieciami i odchodami, na Mount Everest znaleźć można sporo ciał wspinaczy.

Wielkie czyszczenie najwyższej góry świata

Władze Nepalu poinformowały, że tegoroczna akcja czyszczenia Mount Everestu odbędzie się we współpracy z firmą Unilever, a do działania ruszy 12 żołnierzy i 18 szerpów. Na miejsce akcji wyruszą 14 kwietnia. Według planu w ramach kampanii czyszczenia gór teren zostanie wyczyszczony z około 10 tysięcy ton śmieci. To jednak niejedyne założenie.

Istotnym elementem misji jest ściągnięcie z góry pięciu ciał himalaistów. To niestety nie wyczerpuje całego problemu - w samym tylko 2023 roku w drodze na szczyt zginęło 12 osób.

Nepal informuje również o tym, jaki rodzaj "śmieci" jest najgorszy w drodze na szczyt góry. Okazuje się, że największym problemem w tym wypadku są ludzkie odchody. Każdego roku wydawane są zezwolenia na podejście, a w 2023 roku ich liczba wyniosła prawie 500. Dodajmy do tego tragarzy i przewodników a wyjdzie nam całkiem pokaźne grono. Każda z tych osób wypróżnia się każdego dnia, w związku z czym problem robi się bardzo zauważalny. Od tego roku władze nakazały, aby odpady były składowane w workach i znoszone do niższych partii i obozów - a nie zostawiane na górze.

Zdjęcie Mount Everest zbiera śmiertelne żniwo / AFP

Ile razy zdobyto Mount Everest?

Najwyższa góra świata na granicy Nepalu i Chin budzi ogromne emocje i podziw. Jest też jednocześnie celem wypraw osób z całego świata. Himalaiści marzą o tym, aby pewnego dnia stanąć na samym szczycie - na Ziemi wyżej się nie da. Do tej pory sztuka ta udała się aż 11 tysięcy razy, choć łącznie osób na samej górze było ponad 6000.

Niestety, tak ekstremalna wspinaczka zbiera również swoje żniwa. W ciągu całej historii prób zdobycia góry, śmierć na niej poniosło ponad 300 osób. Chcąc ograniczyć to ryzyko, władze Nepalu zadecydowały, że kolejni wspinacze będą wyposażeni w specjalne chipy. Te mają pomóc skuteczniej przeprowadzać akcje ratunkowe.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!