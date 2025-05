Kup sobie pałac na Śląsku. Wspaniały gmach czeka na nowego właściciela

Pałac w Wojnowicach czeka na nabywcę. To gratka, która może spodobać się miłośnikom historii, zabytkowej architektury i niepowtarzalnego uroku dawnych budowli, a także osobom ze smykałką do biznesu. Co czyni obiekt wyjątkowym? Pałac położony w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, stanowi cenny przykład dziewiętnastowiecznej architektury rezydencjonalnej. Wzniesiony w latach 30. XIX wieku pałac zyskał swój obecny wygląd ze względu na przebudowę przeprowadzoną pod koniec XIX wieku.