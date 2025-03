"Złote ramię". Zmarł dawca krwi, który uratował miliony

Występuje ona, gdy kobieta w ciąży z ujemnym czynnikiem Rh zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko dodatnim komórkom krwi swojego dziecka. Może to prowadzić do ciężkich powikłań, a nawet śmierci noworodka. Dzięki osoczu mężczyzny, lekarze mogli podawać zabezpieczającą dawkę przeciwciał anty-D, zapobiegając rozwojowi choroby.

James Harrison był dawcą krwi praktycznie od zawsze - sam zresztą przeżył tylko dzięki transfuzjom krwi, gdy w wieku 14 lat przeszedł poważną operację płuc. W ramach wdzięczności postanowił oddać krew po raz pierwszy w wieku 18 lat, a było to w 1954 roku. Od tego momentu przez sześć dekad co trzy tygodnie pojawiał się w punktach krwiodawstwa i do czasu przejścia na emeryturę w wieku 81 lat, oddał swoją krew aż 1173 razy, bijąc rekord Australii i inspirując kolejne pokolenia dawców.