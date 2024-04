Zmierz cukier... kompasem w smartfonie. Nowość dla cukrzyków

Cukier i pH to dopiero początek

A że hydrożele to inteligentne materiały, które można zaprojektować do reagowania z wieloma różnymi substancjami, a do tego są łatwe w produkcji i stosunkowo niedrogie, badacze już pracują nad wykrywaniem z ich pomocą innych markerów. Przekonują, że wkrótce będą w stanie wykryć histaminy, niektóre białka i DNA w stężeniach tak niskich jak kilkadziesiąt nanomoli, a mowa przecież o miliardowych częściach mola.

Jest to o tyle istotne, że wykrycie histaminy zwykle wymaga całodobowej zbiórki moczu i kompleksowych badań laboratoryjnych, a lekarze powszechnie identyfikują histaminę w moczu w stężeniach od około 45 do 190 nanomoli. Co więcej, magnetometr w smartfonie to ułamek ceny miernika laboratoryjnego, który kosztuje tysiące dolarów, a do tego jego podwyższona czułość staje się kluczowa, gdy do badania dostępne są ograniczone ilości substancji.

