Ameryka Północna zamieniła się krainę lodu. Zobacz niezwykłe zdjęcia

Pod koniec grudnia potężny arktyczny zimny front nawiedził Amerykę Północną, przynosząc zamiecie śnieżne, zagrażające życiu zimno oraz przytłaczające ilości śniegu. Dochodziło do tego, że ludzie zamarzali w samochodach, dochodziło do wypadków drogowych, problemów z transportem i przerw w dostawach prądu.

Ameryka Północna zmieniona w krainę lodu

Mapy synoptyczne udostępnione jeszcze przed świętami pokazywały ekstremalnie niskie temperatury. Na obszarach graniczących z Zatoką Meksykańską temperatura wynosiła od -4 do -16 st. C. W północnej części kontynentu termometry pokazywały nawet -54 st. C.



Reklama

Obszary położone w pobliżu zbiorników wodnych sprzyjają osadzaniu się lodu na obiektach, w wyniku czego możemy znaleźć w sieci mnóstwo zdjęć pokazujących kompletnie zamarznięte budynki.

Szczególnie silny atak zimy nastąpił w rejonie miasta Buffalo położonym w stanie Nowy Jork, na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady, nad jeziorem Erie. W okresie świąt śnieżyce trwały aż 36 godzin, a na lotnisku Buffalo Niagara odnotowano pokrywę śnieżną grubości 109 cm. Niestety synoptycy przewidują gwałtowne ocieplenie z temperaturą przekraczającą 0 st. C. Po ogromnych mrozach mogą przyjść niebezpieczne powodzie.

Niezwykle wygląda też częściowo zamarznięty wodospad Niagara.

NASA pokazuje zamarznięte jeziora

Oprócz zdjęć przedstawiających zamrożony krajobraz również NASA pokazało zdjęcia pokryte śniegiem i chmurami północno-wschodnie stany USA. Chmury nad jeziorem Michigan towarzyszyły potężnym burzom i podmuchom wiatru osiągającym prędkość 127 km/h w Lackawanna w stanie Nowy Jork. Według danych National Weather Service w kilku innych stanach wiatr osiągnął prędkość ponad 80 km/h. Charakterystyczne pasma chmur spływający z jezior tworzą się, gdy zimne powietrze przepływa nad zbiornikami wodnymi.

Zdjęcie Pokrywa chmur i śniegu w Ameryce Północnej. Po lewej stronie widok naturalny, po prawej nałożony filtr / NASA Earth Observatory / NASA

Przeczytaj także:

Narzekasz na śnieg i mróz? To nic przy zimie stulecia z 1978 roku

Jak powstaje śnieg i jak sprawdzić, gdzie aktualnie pada?

iPhone 14 nie dla narciarzy. Jazda stokiem traktowana jest jak... wypadek!