To narzędzie naukowe jest oficjalnie znane jako test Coopera i zostało opracowane przez lekarza Kennetha Coopera w 1968 roku do pomiaru sprawności aerobowej w amerykańskim wojsku. Sprawdza ono ilość tlenu, jaką organizm zużywa podczas wysiłku, co jest określane jako VO2 max lub pułap tlenowy. Im wyższy poziom VO2 max, tym sprawniej serce pompuje krew do narządów i tkanek, co jest wskaźnikiem jego zdrowia.

Ile przebiegniesz w 12 minut?

Badania wykazały, że osoby z wysokim VO2 max w odniesieniu do swojego wieku mają mniejsze ryzyko zgonu z powodu chorób serca w porównaniu z osobami z niższymi wynikami. Można go przeprowadzić na bieżni, torze biegowym lub dowolnej płaskiej powierzchni. Biegasz, truchtasz lub maszerujesz szybko przez 12 minut bez zatrzymywania się i za pomocą aplikacji do śledzenia dystansu sprawdzasz, ile metrów pokonałeś. Następnie wystarczy porównać to z tabelą wyników, np. udostępnioną na Wikipedii, aby zobaczyć, jakie dystanse są uznawane za doskonałe, powyżej średniej, średnie, poniżej średniej i słabe.

Zdjęcie Sprawdź, ile przebiegniesz w 12 minut. To dużo mówi o stanie zdrowia / 123RF/PICSEL

I tak, mężczyźni w wieku 30 lat powinni być w stanie przebiec 1,9 km, podczas gdy kobiety w tym samym wieku powinny pokonać 1,7 km. Jeśli mężczyzna w tym wieku pokona 2,6 km, jego VO2 jest uznawane za "doskonałe", a to samo dotyczy kobiet, które przebiegną 2,5 km. Dla osób w średnim wieku progi są nieco inne - przeciętnie mężczyzna w wieku 50 lat może pokonać w ciągu 12 minut dystans 1,6 km, a jeśli osiągnie 2,4 km, jego wynik jest "doskonały". Jeśli chodzi o kobiety, przeciętnie powinno to być 1,4 km, a do "doskonałości" potrzeba 2,2 km. Dystans poniżej 1,1-1,6 km generalnie uznawany jest za słaby.

Policz swoje pompki. Tyle powinno się robić

Wynik VO2 Max to nie jedyny prosty wskaźnik określający, jak zdrowi jesteśmy jak na swój wiek. Eksperci uważają również, że liczba pompek, które dana osoba jest w stanie wykonać, jest dobrym wskaźnikiem siły i wytrzymałości, co jak wykazały badania może wskazywać na długość życia.

Dzieje się tak, ponieważ ćwiczenie angażuje większość głównych grup mięśniowych w całym ciele, w tym nogi, brzuch, barki, plecy i ramiona. Według Mayo Clinic młodzi mężczyźni powinni dążyć do wykonania 28 pompek, a kobiety 20. Przesuwając się o kilka lat do przodu, dla wieku 45 lat zaleca się, by kobiety były w stanie wykonać 14 pompek, a mężczyźni 16, a dla wieku 55 lat liczba pompek zmniejsza się do 10 dla kobiet i 12 dla mężczyzn.

Przypominamy też o teście stania na jednej nodze, o którym pisaliśmy niedawno - dr Kenton Kaufman, starszy autor badania z Mayo Clinic w Minnesocie, podkreśla, że balans jest istotnym wskaźnikiem zdrowia, ponieważ odzwierciedla, jak dobrze współpracują ze sobą różne systemy organizmu. Dobra równowaga pomaga wykonywać codzienne czynności bez obawy przed upadkiem, co przekłada się na lepszą jakość życia i zdrowe starzenie się.