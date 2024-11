Tego jeszcze nie widzieliście. To solarny... skuter

Lightfoot został zaprojektowany przez australijskiego inżyniera Saula Griffitha i produkowany jest przez amerykański startup Otherlab, który współzałożył. Jest to skuter przeznaczony dla dwóch osób, wyposażony w dwa bezszczotkowe silniki o mocy 750 watów każdy, zamontowane w kołach o średnicy 10 cali. Pojazd napędzany jest przez akumulator litowo-jonowy o pojemności 48V/1,1 kWh, który zapewnia zasięg do ok. 60 km na jednym ładowaniu.

Panele słoneczne zwiększają zasięg

Jednak jednym z najważniejszych atutów skutera Lightfoot są panele słoneczne, które umożliwiają zwiększenie zasięgu o dodatkowe 29 km dziennie. Panele o mocy 120 watów każdy mogą przechwytywać energię słoneczną podczas postoju skutera w słoneczne dni. Jak podaje producent, jedna godzina ekspozycji na pełne nasłonecznienie przekłada się średnio na dodatkowe około 5 km zasięgu.