Największy atak zimy historii USA. Ludzie zamarzają w autach

Najgorsza burza śnieżna w historii Stanów Zjednoczonych

Kiedy my narzekamy na roztopy i chlapę, Stany Zjednoczone mierzą się z jedną z największych ataków zimy w historii kraju. Od blisko tygodnia walczą z nią rejony kraju od granicy Kanady niedaleko Qubequ po rzekę Rio Grande formującą się wzdłuż granicy z Meksykiem. Atak zimy dotyka w praktyce każdy wschodni, północny i środkowy region USA.

Zdjęcie Trwający w USA atak zimy to efekt bombogenezy. To zjawisko meteorologiczne polegające na gwałtownym spadku ciśnienia o 24 hPa w ciągu doby. Jej efektem są silne wiatry, napędzające śnieżyce / Lindsay DeDario

Najgorsza sytuacja występuje w stanie Nowy Jork, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy. Zima szczególnie zaatakowała rejon miasta Buffalo. W tym rejonie w okresie świąt silne śnieżyce trwały bez przerwy aż 36 godzin. W Boże Narodzenie warstwa śniegu na międzynarodowym lotnisku Buffalo Niagara wyniosła aż 109 centymetrów.

Atak zimy paraliżuje całe państwo. W sobotę aż 1,7 miliona Amerykanów było pozbawionych prądu. Obecnie jest to około 200 tys. Niemniej dalej mnóstwo regionów jest odciętych od świata, gdzie służby porządkowe nie mogą dotrzeć do osób potrzebujących ratunku. Przez to obecny atak zimy w Stanach Zjednoczonych jest najtragiczniejszym w historii kraju.

Zdjęcie Śnieżyce w Stanach Zjednoczonych sparaliżowały praktycznie cały transport lądowy oraz powietrzny / Cathie Coward

Ofiary "zimy stulecia" w Stanach Zjednoczonych

Paraliż całego kraju i niskie temperatury zbierają potworne żniwa. Do tej pory według CBS News łącznie zginęło przynajmniej 55 osób. Raporty jednak nie są ścisłe i według NBC News przez śnieżyce zginęło aż 60 osób. Najtragiczniejszy bilans występuje właśnie w mieście Buffalo i hrabstwa Erie. Tutaj według oficjalnych szacunków miało zginąć aż 27 osób.