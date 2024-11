Jeśli podróżujecie komunikacją miejską, to zapewne chcielibyście wiedzieć, gdzie znajduje się wasz autobus czy tramwaj, do którego później wsiądziecie? Wszak opóźnienia nie są tutaj niczym nowym. Teraz stało się to możliwe. Dzięki pracy polskich studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Aplikacja CityTransit pokazuje opóźnienia autobusów i tramwajów

Polscy studenci z AGH opracowali specjalną aplikację, która monitoruje na żywo autobusy oraz tramwaje i odbywa się to w czasie rzeczywistym. W ten sposób można sprawdzić, gdzie dokładnie znajduje się dany pojazd komunikacji miejskiej. Jeśli doszło do opóźnienia na trasie, to użytkownik będzie o tym wiedział.

Sama aplikacja CityTransit nie jest jednak nowa. Jej wdrożenie odbyło się w Nowym Sączu i miało to miejsce kilka lat temu. Twórcy platformy nie chcą na tym poprzestać i w planach mają wprowadzenie oprogramowania do Krakowa. Jest to trudniejsze zadanie z racji wielkości miasta oraz dostępnych środków komunikacji.

Absolwenci AGH wierzą, że ich oprogramowanie docenią nie tylko mieszkańcy czy turyści, ale także inna grupa ludzi. Mowa o osobach z niepełnosprawnościami. W aplikacji zaimplementowano rozwiązania, które mają na celu ułatwić planowanie trasy podróży poprzez eliminowanie trudności komunikacyjnych.

Aplikacja studentów AGH wykorzystuje uczenie maszynowe

Sam pomysł na aplikację tego typu nie jest nowy, ale absolwenci krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej zdecydowali się na wykorzystanie dodatkowego rozwiązania, które umożliwia lepsze przewidywanie opóźnień. W tym celu użyto uczenie maszynowe na danych historycznych z przejazdów.

Zdjęcie Aplikacja CityTransit pokazuje opóźnienia autobusów i tramwajów. Stworzyli ją studenci AGH. / AGH / materiały prasowe

Takie rozwiązanie sprawia, że zamiast zwykłego prognozowania opóźnień, które nie musi być dokładne, użytkownicy aplikacji CityTransit ujrzą bardziej rzetelne informacje związane z czasem przejazdów autobusów czy tramwajów.

Projekt aplikacji nagrodzony w prestiżowym konkursie

Twórcami aplikacji CityTransit są Dawid Liberda i Marcin Kozub, którzy są absolwentami Wydziału Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie prac przyświecał im cel w postaci spełnienia potrzeb pasażerów, co udało się ustalić na podstawie badań rynku oraz wywiadów. Te wykazały, że istniejące platformy nie są dostatecznie precyzyjne.

Projekt został doceniony w IV Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze projekty inżynierskie z informatyki. CityTransit zdobyło drugie miejsce w plebiscycie, co tylko zachęciło twórców do kolejnych prac i rozwijania platformy. Aplikacja jest dostępna w App Store i Google Play.



