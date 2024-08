Dziwne zjawisko na Antarktydzie: Zmiana klimatu nie ma z tym nic wspólnego

Narodowy Instytut Badań Wodnych i Atmosferycznych (NIWA) w Nowej Zelandii poinformował o nietypowym zaburzeniu wysoko nad Antarktydą, które powoduje napływ powietrza polarnego do różnych części półkuli południowej, w tym do Nowej Zelandii.

Nagłe ocieplenie stratosferyczne. Niezwykle rzadkie zjawisko nad Antarktydą

Choć ogólnie temperatura na Antarktydzie jest nadal poniżej zera st. C., to wschodnia część kontynentu odnotowała temperatury nawet 28 st. C powyżej lipcowej średniej. Stefano Di Bittista, badacz klimatu antarktycznego napisał w serwisie X, że średnia temperatura rosyjskiej stacji badawczej Wostok wyniosła -60,4 st. C w lipcu, to jest o ponad 6 st. C cieplej niż średnia z lat 1958-2023.

