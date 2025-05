Niniwa to zabytkowe miasto historycznej krainy - Mezopotamii. Jego pozostałości leżą w Iraku, nad wschodnim brzegiem rzeki Tygrys. Obecnie znajduje się tu stanowisko archeologiczne , a badacze co jakiś czas odkrywają sekrety przeszłości tego obszaru, który dawniej stanowił stolicę Asyrii .

Wizerunek wodza przedstawiono wraz z dwoma najważniejszymi bóstwami - Aszurem i Isztar i innymi postaciami, nawiązującymi do wierzeń Asyryjczyków. Prawdopodobnie pierwotnie nad reliefem znajdował się masywny uskrzydlony dysk słoneczny. Jest to wyjątkowe odkrycie, ponieważ wśród znanych reliefów pałacowych Asyrii nie ma przedstawień głównych bóstw, podkreśla zespół, który prowadził wykopaliska. Zdaniem badaczy płaskorzeźba pierwotnie znajdowała się w niszy naprzeciwko głównego wejścia do sali tronowej, czyli w najważniejszym miejscu w pałacu.